Vliegtuigen botsen tijdens taxiën op Schiphol

Twee passagiersvliegtuigen zijn dinsdagmorgen tegen elkaar gebotst tijdens het taxiën op Schiphol. De aanrijding gebeurde terwijl de toestellen achteruit weg werden geduwd bij de terminal, bevestigt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Niemand is gewond geraakt. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt nog uitgezocht, laat LVNL weten.

De betrokken vliegtuigen waren van KLM en van Easyjet, die respectievelijk naar Madrid en Londen zouden vliegen. Over de schade aan de toestellen is niks bekend. Duidelijk is wel dat de passagiers van beide vluchten op een later tijdstip alsnog kunnen vertrekken. De reizigers moeten overstappen op andere vliegtuigen, bevestigen woordvoerders van de maatschappijen.

Pushback

Het is de tweede keer dit jaar dat een dergelijke botsing plaatsvindt op Schiphol. In februari reden twee Boeings van KLM tegen elkaar aan, eveneens tijdens de zogeheten pushback, wanneer de toestellen door een duwauto worden weggereden van de gate. De vliegtuigen raakten beschadigd, en de passagiers werden omgeboekt op andere vluchten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident uit februari en heeft ook informatie opgevraagd over de botsing van deze dinsdag. Aan de hand daarvan bepaalt de OVV of er ook dit keer een onderzoek nodig is, zegt een woordvoerder. Een diepgravend onderzoek naar de veiligheid op Schiphol is niet nodig. „Dat hebben we in 2017 al gedaan. Die bevindingen nemen we mee bij het onderzoek naar de recente incidenten.”

Uit het grote OVV-rapport van twee jaar geleden bleek dat verdere groei van Schiphol nadelig kan uitpakken voor de veiligheid op het vliegveld. Kwetsbare punten zijn voorbeeld de kruisende start- en landingsbanen, en de ongelijke verdeling van de drukte over de dag. Vrijdag besloot het kabinet dat Schiphol vanaf 2021 weer mag groeien.