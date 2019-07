Vierde directielid in half jaar tijd weg bij Centric

Commercieel directeur Hans Schrijver vertrekt bij IT-bedrijf Centric. Directe aanleiding is volgens betrokkenen een vertrouwensbreuk die is ontstaan door een artikel dat NRC vorige week publiceerde. Daarin stond de invloed van de omstreden ondernemer en zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek op Centric-eigenaar Gerard Sanderink centraal. Sanderink verdenkt de commercieel directeur ervan informatie uit het bedrijf te hebben laten lekken.

Schrijver wil geen toelichting geven op zijn vertrek. Hij was ruim 22 jaar werkzaam voor Centric en de voorganger ervan.

Met Schrijver verliest Centric dit jaar zijn vierde directielid. Eerder verlieten topman Karim Henkens, financieel directeur Carolien van der Werf en voormalig operationeel directeur Guus Sturm het bedrijf vanwege de betrokkenheid van Van Rijbroek. Zij toonden zich onder meer kritisch over een cybersecuritydivisie die Centric aan het opzetten is. Van Rijbroek adviseert daarbij.

Positie niet ingevuld

Centric levert software en IT-diensten aan onder meer gemeentes en de financiële sector. Het heeft 4.300 werknemers in negen Europese landen. Sanderink (70) trok zich enkele jaren geleden terug uit de onderneming, maar heeft de leiding nu weer overgenomen. De positie van Schrijver wordt voorlopig niet opgevuld. „De bedrijfsvoering is goed geborgd door de teams die leiding geven aan de Centric-divisies”, laat een woordvoerder dinsdag weten.

Sanderink is tevens eigenaar van onder meer Strukton. Bij dat bouwbedrijf viel begin dit jaar fiscale opsporingsdienst FIOD binnen in een onderzoek naar „corruptie en valsheid in geschrifte” bij een metroproject ter waarde van 20 miljard euro in de Saoedische hoofdstad Riad. Strukton is een van de bouwers.

Sanderink rectificeert

Sanderink werd onlangs door de rechter veroordeeld tot plaatsing van een rectificatie in een regionale krant ten opzichte van zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Hij had haar ervan beschuldigd achter de FIOD-inval te zitten. Volgens de rechter is daarvoor geen bewijs.

Sanderink weigerde aanvankelijk te rectificeren en legde in een warrige, uitgebreide verklaring tegenover zakenglossy Quote uit waarom Van Egten volgens hem achter de inval zat. Maandag plaatste hij alsnog de rectificatie – tegen zijn zin. Hij kondigde meteen aan te blijven speuren om zijn gelijk te bewijzen.