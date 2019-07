Twitter pakt haatdragende berichten gericht op religieuze groepen aan

Twitter scherpt de regels rond haatdragend gedrag aan. Tweets „die anderen ontmenselijken op basis van religie” worden vanaf dinsdag verwijderd wanneer ze door gebruikers gerapporteerd worden. De regels moeten bijvoorbeeld vergelijkingen van religieuze groepen met ongedierte tegengaan.

De strengere regels gaan met terugwerkende kracht gelden, schrijft het socialemediaplatform in een blogpost. Dat zal echter niet meteen tot verwijdering of schorsing van gebruikers leiden, „omdat er is getweet voordat de nieuwe regel was ingesteld”. Oude berichten die de nieuwe regel overtreden, zullen wel verwijderd worden.

Twitter probeert al langer het platform op te schonen. Het richt zich nu op religieuze groepen omdat „ontmenselijkend taalgebruik” het grootste risico heeft op „offline schade”. Het bedrijf gaat onderzoeken of de regel op termijn uitgebreid moet worden naar andere groeperingen.

Lees ook ons interview met VN-rapporteur David Kaye. ‘Facebook hoort niet de grens van het debat te bepalen’

Vier voorbeelden Twitter geeft vier voorbeelden van tweets die vanaf dinsdag verwijderd zullen worden: „We moeten de ratten uitroeien. De [religieuze groepering] zijn walgelijk.”

„[Religieuze groepering] zijn virussen. Ze maken dit land ziek.”

„[Religieuze groepering] moet gestraft worden. We doen niet genoeg om die vieze beesten uit te roeien.”

„We willen niet meer [religieuze groepering] in dit land. Genoeg is genoeg met die maden!”

Publiek gesprek

Twitter probeert sinds vorig jaar misbruik, spam en „andere dingen die afleiden van het publieke gesprek” te bestrijden. Gezondheid, beschaafdheid en informatiekwaliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Het leidde al tot het verwijderen van miljoenen accounts, het werd lastiger om een account aan te maken en formulering van regels die al van kracht waren, werden verduidelijkt.

Twitter erkent ook een verantwoordelijkheid te hebben in het faciliteren van het publiek debat, zelfs als tweets de regels schenden. Onder bepaalde voorwaarden blijven berichten die in het publiek belang zijn - bijvoorbeeld van politici - toegankelijk. De tweets worden wel verwijderd uit overzichten, zoekopdrachten en worden niet aanbevolen, kondigde Twitter eind vorige maand aan.