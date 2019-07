Taiwan en VS sluiten grote wapendeal, tot onvrede van China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingestemd met een grote wapendeal met Taiwan, meldt persbureau AFP. Voor 2,2 miljard dollar (bijna 2 miljard euro) koopt Taiwan gevechtstanks en luchtdoelraketten.

Het gaat om onder meer 108 tanks van het type M1A2 Abrams en 250 Stinger-luchtdoelraketten. Het Congres heeft dertig dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de verkoop. Taiwan maakte vorige maand al bekend defensiemateriaal te willen kopen van de Verenigde Staten. Met het nieuwe materiaal wordt het leger gemoderniseerd. Het is een investering om „de huidige en toekomstige regionale bedreigingen het hoofd te bieden” en de „interne verdediging” te versterken.

Defensiecapaciteit vergroten

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring dat het wordt „geconfronteerd met enorme bedreigingen en druk vanuit Beijing”. De wapenverkoop zou „enorm helpen om onze defensiecapaciteit te vergroten”.

De verkoop zet de verhoudingen tussen China en de VS verder op scherp. De landen zijn al maandenlang verwikkeld in een handelsoorlog. De Chinese regering is boos over de deal. Een woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang spreekt van een „flagrante bemoeienis met Chinese interne zaken” en „ondermijning van de Chinese soevereiniteit en veiligheidsbelangen”. De Amerikaanse banden met Taiwan liggen bij China gevoelig, het land ziet Taiwan nog altijd als afvallige provincie.

China vindt dat Taiwan, goedschiks of kwaadschiks, weer onder gezag van Beijing moet komen. Sinds 2016 praten de regeringen in Beijing en Taipeh echter niet meer met elkaar. Dat maakt de situatie in de regio nog explosiever, schreef onze China-correspondent Garrie van Pinxteren eerder. President Xi Jinping zei eind oktober dat de Chinese troepenmacht zich moest „voorbereiden op oorlog”.

Lees ook: Bij een Chinese aanval is Taiwan kansloos zonder de VS