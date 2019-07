Serena Williams beboet voor beschadigen tennisbaan Wimbledon

Tennisster Serena Williams heeft een boete van 10.000 dollar (bijna 9.000 euro) gekregen omdat ze een van de grasbanen van Wimbledon heeft beschadigd. Tijdens een training voorafgaand aan het toernooi gooide de zevenvoudig kampioene van de Londense grandslam haar racket op de grond, meldt persbureau AP.

Waarom ze dat deed, is niet bekend. De Amerikaanse moet het geld betalen aan de organisatie, de All England Club. Voor Williams is dat geen groot bedrag: ze zou al 367.000 dollar (ruim 325.000 euro) aan prijzengeld krijgen. Dinsdagmiddag speelt ze de kwartfinale tegen haar landgenoot Alison Riske.

De organisatie schreef maandag nog twee boetes uit. De Australiër Nick Kyrgios moet 8.000 dollar (ruim 7.000 euro) betalen wegens onsportief gedrag tijdens zijn partijen in de eerste twee ronden. Italiaan Fabio Fognini kreeg een boete van 3.000 dollar (ruim 2.500 euro) omdat hij na verlies gefrustreerd over de kwaliteit van het gras riep dat hij wenste dat er een bom op Wimbledon zou ontploffen.

Vorig jaar, tijdens de US Open, werd Williams bestraft omdat ze na meerdere waarschuwingen de scheidsrechter beledigde. Ze betichtte hem van seksisme toen hij haar een game mindering had gegeven vanwege een emotionele uitbarsting. De Amerikaanse moest ruim 17.000 dollar (14.000 euro) betalen.

