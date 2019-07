Na tachtig jaar stopt Volkswagen met de cultauto Kever

De laatste Volkswagen Kever rolt in juli van de band in Mexico. Het iconische autootje dat in 1938 werd geïntroduceerd in nazi-Duitsland, groeide in de jaren zestig in de Verenigde Staten uit tot een symbool van de protestcultuur en werd uiteindelijk een cultobject. In 1997 werd de 'New Beetle' geïntroduceerd, sinds 2003 was dat het enige model dat nog in productie was. We nemen je in veertien foto's mee langs de geschiedenis van de Kever.