‘Meer gezinnen gedupeerd door onterecht stopzetten kinderopvangtoeslag’

De Belastingdienst heeft bij meer gezinnen ten onrechte toeslagen geannuleerd dan tot nu toe gedacht. Dat melden RTL en dagblad Trouw dinsdag, nadat maandag een rechtszaak van een gedupeerde ouder diende in de rechtbank in Rotterdam. In plaats van honderden zou het gaan om duizenden gevallen.

De affaire rondom de kindertoeslagen duurt al maanden. Uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw is gebleken dat in 2014 bij driehonderd gezinnen de kinderopvangtoeslag werd stopgezet, omdat er vermoedens waren van misbruik. Zij waren ingeschreven bij een gastouderbureau in Eindhoven. De vermoedens werden echter niet voldoende onderzocht en de toeslagen werden onterecht stopgezet.

Maandag werd in Rotterdam duidelijk dat er andere gevallen zijn, waarover nog niet in de openbaarheid is gesproken. In de rechtbank diende een zaak tegen de Belastingdienst die was aangespannen door een vrouw bij wie de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2016 is stopgezet. Tijdens de rechtszaak gaf een hoge ambtenaar namens de fiscus toe dat sprake is van dezelfde onrechtmatigheid als in de affaire van het Eindhovense bureau. Zo is in ieder geval duidelijk dat het onrechtmatige handelen meerdere jaren is voorgekomen, bevestigt de overheidsdienst.

Lees ook: Menno Snel overleeft lastig debat over toeslagen

Nog meer dossiers onderzocht

Een commissie onder leiding van voormalig minister Piet Hein Donner doet momenteel onderzoek naar de toeslagenkwesties bij de Belastingdienst. Zo wordt gekeken naar de werkwijze van het anti-fraudeteam dat de stopzetting van de kinderopvangtoeslagen bepaalde. Tegenover NRC bevestigt een woordvoerder van de Belastingdienst dat die commissie nog circa 170 dossiers van het anti-fraudeteam zal onderzoeken. Die zaken beslaan vaak meerdere gevallen of getroffen gezinnen.

Trouw en RTL Nieuws schrijven dat mogelijk bij duizenden ouders de toeslagen onterecht zijn stopgezet. De woordvoerder van de Belastingdienst wil niet ingaan op het aantal gedupeerden.

In een debat in de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Menno Snel donderdag toe dat de fiscus onrechtmatig gehandeld heeft bij het stopzetten van de toeslag. Volgens de Tweede Kamer moet de Belastingdienst de ouders die door de maatregel zijn getroffen zo snel mogelijk tegemoet komen. In sommige van de al bekende gevallen leidde die maatregel tot financiële problemen voor het gezin.