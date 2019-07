Uitleveringswet Hongkong definitief van de baan

Het omstreden wetsvoorstel in Hongkong rond uitlevering van verdachten aan China is definitief van de baan. Dat heeft bestuurder Carrie Lam van Hongkong dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters.

Het wetsvoorstel, dat de afgelopen weken heeft geleid tot grote, soms gewelddadige protesten in de voormalige Britse kroonkolonie, is „dood”, aldus Lam tijdens een persconferentie.

Het werk van de regering aan het wetsontwerp, waarmee zou worden geregeld dat verdachten uit Hongkong naar China konden worden gestuurd om terecht te staan, is volgens Lam uitgedraaid op „een totale mislukking”.

In juni had Lam het omstreden wetsvoorstel al opgeschort, in reactie op de enorme protesten in Hongkong. Maar, zei ze dinsdag, „er leven nog steeds twijfels over de oprechtheid van de regering, of zorgen dat de regering het proces zal hervatten in de wetgevende raad.”

„Dus ik herhaal hier: daar is geen plan voor, het wetsontwerp is dood.”

De persconferentie van Lam was haar eerste sinds een week geleden, toen ze voor zonsopgang met de media sprak nadat demonstranten het parlementsgebouw van Hongkong waren binnengedrongen.

De verklaring van Lam leek een overwinning voor tegenstanders van het wetsvoorstel. Het was niet onmiddellijk duidelijk of zij er genoegen mee nemen. Demonstranten hebben ook het aftreden van Lam geëist. Daarnaast willen ze een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie tegen betogers. Tot slot eisen ze dat de regering een gewelddadige demonstratie op 12 juni niet meer omschrijft als een rel.

Hongkong is in 1997 door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan China, met een belofte van een hoge mate van autonomie. De afgelopen jaren zijn zorgen gegroeid over beperking van die vrijheid door Beijing.

De crisis rond de uitleveringswet is de grootste uitdaging aan het adres van China sinds de overdracht. Het plan leidde tot woede onder veel inwoners van Hongkong, wegens zorgen dat het voorstel afbreuk zou doen aan de gekoesterde rechtsstaat.