Labour is nu voor een tweede referendum, maar let op de kleine lettertjes

Het Britse Labour is in het Brexit-dossier een klein stukje opgeschoven richting Remain. Dinsdag maakte partijleider Jeremy Corbyn bekend dat de partij nu vóór een nieuw referendum is als er een No Deal-Brexit dreigt, of als er een deal van de Conservatieven voorligt die niet genoeg doet om banenverlies en schade aan de economie te voorkomen. En als zo’n referendum er komt, dán zal de partij campagne voeren voor Remain.

Als grootste oppositiepartij in het Britse Lagerhuis is het Brexit-standpunt van Labour onder Corbyn altijd ambigu en vaag geweest. Dit heeft te maken met het feit dat de partij twee grote stromingen kent: een kosmopolitische, pro-EU tak en traditionele, vaak eurosceptische kiezers uit (voormalige) industrieregio’s. Door niet duidelijk Remain of Leave te kiezen, hoopte Corbyn beide groepen te vriend te houden.

Vakbonden zijn ook vóór

Maar die tactiek lijkt electoraal gezien geen succesnummer. Labour is in veel peilingen de derde of vierde partij van het land, waardoor Corbyn onder toenemende druk staat om te bewegen. Zo voert tweede man Tom Watson al tijden openlijk en fanatiek campagne voor Remain. En ook de meeste aan Labour gelieerde vakbonden zijn daar intussen voor. Maandag gaven vijf bonden Corbyn een voorzet door voor een referendum te pleiten, met daaraan gekoppeld een Remain-standpunt.

Een referendum lag sinds het laatste partijcongres van vorig najaar weliswaar als optie op tafel, maar leider Corbyn heeft zich er nooit vol overtuiging achter geschaard. Hij ziet liever dat er spoedig nieuwe verkiezingen komen, hopend de sleutel voor 10 Downing Street in handen te krijgen.

Lees ook: Voor veel Tories is de Brexit een religie geworden

Als Corbyn wijzigingen van Labours Brexit-standpunten aaankondigt, is het daarom altijd raadzaam de kleine lettertjes te lezen die nog bewegingsruimte bieden. Zo stelt hij uitdrukkelijk niet, dat Labour onder álle omstandigheden een nieuw referendum voorstaat. De oproep is vooral gericht op de nieuwe premier die eind juli uit de Tory-leiderschapsrace rolt. Ook blijft onduidelijk wat Labour gaat doen als het na eventuele vroegtijdige verkiezingen zelf aan de macht komt. Probeert de partij dan een eigen Brexit-deal te sluiten met de EU? Of wordt het bijbehorende artikel 50 ingetrokken en is uittreden van de baan? Daarover is nog steeds geen standpunt ingenomen.