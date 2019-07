Kinderrechtenactivist Peter Dalglish krijgt negen jaar cel voor misbruik

Oud-VN-gezant Peter Dalglish is maandag door een rechtbank in Nepal veroordeeld tot negen jaar celstraf voor seksueel misbruik van twee minderjarigen. De Canadese advocaat zette zich sinds de jaren tachtig in voor kinderrechten in Afrika en Azië.

De 62-jarige Dalglish werd vorig jaar in Nepal thuis betrapt met twee kinderen van 12 en 14 jaar in zijn kamer. Een van de jongens was de zoon van de huishoudhulp. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes kreeg al langer meldingen over Dalglish van straatkinderen.

Dalglish ontkende volgens de Kathmandu Post zijn daden. Hij zou valselijk beschuldigd zijn door de lokale politie.

Save the children

Terre des Hommes ontving in 2018 de eerste meldingen van straatkinderen over Dalglish. Medewerkers van de kinderrechtenorganisatie en de lokale politie besloten hem daarom te schaduwen. Dat leidde uiteindelijk tot de inval en zijn arrestatie in zijn woonhuis.

Dalglish richtte in 1988 Street Kids International op, dat later fuseerde met Save the Children. Voor de Verenigde Naties was hij gezant in Afghanistan en deed hij humanitair werk voor straatkinderen in Soedan. Later was hij actief in West-Afrika bij een ebola-missie van de VN en als adviseur betrokken bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor zijn humanitaire werk werd hij in geridderd in Canada.

Naast celstraf wordt Dalglish ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van een half miljoen Nepalese roepies (ruim 4.000 euro) aan beide slachtoffers.