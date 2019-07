Karakteristieke solo levert Julian Alaphilippe geel op in Frankrijk

Vijftien kilometer voor het einde grijpt hij zijn moment. Lichtvoetig, bijna dansend, gaat Julian Alaphilippe op jacht naar koploper Tim Wellens. Zet de Fransman aan dit seizoen, dan kunnen maar weinigen volgen. Ook in de Tour. Met een voor hem kenmerkende solo pakt de 27-jarige Alaphilippe de overwinning in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk. En hij verovert het geel, als eerste Fransman sinds Tony Gallopin in 2014.

De eerste etappe dit jaar waarin de aankomst in Frankrijk ligt, is met 215 kilometer de op een na langste rit van de Tour en bracht het peloton van Binche naar Épernay. Een vlakke aanloop, met een veelbelovend eind. De drie steile beklimmingen van de derde categorie, en een van de vierde, bleken teveel voor het kwintet dat lang aan kop reed, met de Belg Wellens als laatste strijder.

Vlak voor de laatste top zet Deceuninck-QuickStep-renner Alaphilippe aan vanuit een uitgedund peloton. Normaal wat vroeg, maar niet voor de 27-jarige alleskunner. Met zijn tweëenzestig kilo pakt hij in de korte afdaling al de seconden die nodig zijn voor het geel. Zelfs een tv-motor moet hem even laten gaan op zijn weg naar de finish.

Dat juist Alaphilippe Frankrijk de leiderstrui schenkt, mag geen verrassing zijn. Opnieuw is hij bezig aan een sterk seizoen, nadat hij ook het vorige wielerjaar van kleur voorzag. Bied hoop in wat bange Franse wielerdagen kunnen worden genoemd. Alaphilippe won in het voorseizoen Milaan-San Remo en Strade Bianche, en hij pakte in voorbereiding op de Tour in het Critérium du Dauphiné een etappe én de bergtrui. Dat bolletjestricot bracht hij in de Tour van vorig jaar naar Parijs.

Terug in de realiteit

Voor Mike Teunissen eindigde bij de eerste versnelling van Alaphilippe zijn Tour-sprookje. De verrassende winnaar van de eerste etappe en drager van de gele trui moest op de laatste beklimming passen en kon het gat naar het peloton daarna niet meer dichtrijden. Hij finishte uiteindelijk bijna vijf minuten na Alaphilippe.

Na afloop zei Teunissen tegen de NOS dat hij op de eerste klim al het geloof in het behoud van de leiderstrui had verloren. „Dat is even terugkomen in de realiteit”, aldus de 26-jarige renner van Jumbo-Visma, de eerste Nederlander in het geel sinds Erik Breukink in 1989.

Na het geel en twee ritzeges resten nu voor Jumbo-Visma een tweede en derde plaats in het algemeen klassement, voor Wout van Aert en Steven Kruijswijk. Van Aert staat op twintig seconden achterstand, Kruijswijk volgt op vijf tellen van zijn teamgenoot.