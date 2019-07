Kamer verruimt vergoedingsregeling voor Q-koortspatiënten

De compensatieregeling voor mensen die chronische Q-koorts hebben opgelopen wordt op verzoek van de Tweede Kamer verruimd. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) dinsdag in een Kamerbrief.

Voorheen konden alleen patiënten die tijdens de Q-koortsepidemie - tussen 2007 en 2011 - de ernstigere, acute vorm van de ziekte opliepen aanspraak maken op de vergoeding van 15.000 euro. Bruins verruimt de regeling nu, zodat deze ook gaat gelden voor patiënten die tussen 2005 en 2012 ziek werden. Zij kunnen vanaf 1 augustus tot 1 januari 2021 de tegemoetkoming aanvragen. Zo’n driehonderd personen hadden al aangegeven zich te willen melden.

Sinds maart screenen huisartsenpraktijken in Brabant risicogroepen op chronische Q-koorts. Patiënten die hieruit naar voren komen en die tussen 2005 en 2012 besmet werden, hebben ook recht op de tegemoetkoming. Bruins denkt dat zo nog „enkele tientallen mensen met chronische Q-koorts opgespoord worden”. De minister schrijft het „van groot belang te vinden” om bestaande en nieuwe patiënten op te sporen.

Vermoeidheidsklachten

Chronische vermoeidheidsklachten die het gevolg zijn van Q-koorts worden niet opgenomen in de compensatieregeling. Zo’n een op de vijf mensen die acute Q-koorts had, blijft langdurig vermoeid: het Q-koortsvermoeidheids-syndroom. Bruins schrijft dat volgens het RIVM zulke klachten veel voorkomen zonder dat een duidelijke oorzaak gevonden wordt. Een verband tussen de Q-koortsuitbraak en mensen die zich de komende jaren melden met vermoeidheidsklachten noemt het RIVM „onaannemelijk”.

Kamerlid Fleur Agema (PVV) verzocht in een debat over de Q-koortsregeling ook nabestaanden van de negen slachtoffers die aan acute Q-koorts overleden te compenseren. Bruins schrijft in zijn Kamerbrief „alles in het werk stellen” om deze mensen op te sporen en te compenseren.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren in Nederland vooral door besmette geiten en schapen aan mensen wordt overgedragen. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar en kwam vooral in Brabant voor. Volgens het RIVM stierven bijna honderd mensen aan de gevolgen van de ziekte, negen aan de ernstigere variant. Er werden in totaal zo’n 4.200 meldingen gedaan van Q-koorts. Sinds 2013 is het aantal diagnoses weer op het niveau van van voor de epidemie.