Kabinet voert verbod in op zwaarste vuurwerk

Het kabinet gaat zwaar consumentenvuurwerk verbieden. Dat bevestigen bronnen rondom de coalitie naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten ‘categorie f3’, zoals Chinese rollen en zware potten die minutenlang knallen. Rotjes en vuurpijlen worden niet verboden. De ministerraad neemt naar verwachting vrijdag het definitieve besluit.

Binnen de coalitie werd de afgelopen weken gesproken over maatregelen rondom de jaarwisseling. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) versturen jaarlijks een brief aan de Tweede Kamer over de jaarwisseling. Daarin wordt teruggeblikt op zowel vuurwerkgebruik en geweld tegen hulpverleners, als gesproken over nieuw beleid. Vorig jaar werd een knalvuurwerkverbod op het laatste moment nog afgeschoten door de coalitie.

Het nu voorgenomen verbod, dat vanaf de jaarwisseling van 2020-2021 moet ingaan, is dan ook een compromis. Van een landelijk vuurwerkverbod, waar onder meer zo’n 1.400 maatschappelijke organisaties voor pleiten, is geen sprake. En ook wordt niet al het knalvuurwerk verboden, zoals onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie bepleiten. Lichter vuurwerk als rotjes, vuurpijlen en grondbloemen, blijft toegestaan. Alleen het zwaarste voor consumenten beschikbare vuurwerk wordt verboden. In België is dat sinds 2017 al zo.

‘Zeer teleurstellend’

In een reactie laat de korpsleiding van de Nationale Politie weten het voorgenomen plan „zeer teleurstellend” te vinden. Het „breed gedragen appèl aan het kabinet, om met meer maatregelen te komen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen, van burgemeesters, politiepersoneel, hulpverleners, artsen wordt door het kabinet niet gehoord”. De voorgenomen maatregelen zouden volgens de politie „onvoldoende” zijn om de jaarwisseling „feestelijk en veilig” te vieren.

Afgelopen jaarwisseling vielen door vuurwerk en geweld twee doden, ruim vierhonderd gewonden en bedroeg de particuliere schade door vuurwerk en geweld tussen de vijftien en twintig miljoen euro.