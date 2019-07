Instagram in actie tegen cyberpesten: ‘weet je het zeker?’

Instagram heeft een nieuwe functie waarmee online pesten moet worden tegengegaan. Gebruikers die een kwetsende reactie achter willen laten, krijgen een waarschuwing, maakte het platform maandag bekend. De functie werkt vooralsnog alleen voor Engelstalige gebruikers.

Voordat de gemene reactie geplaatst kan worden, vraagt Instagram de gebruiker: „Weet je zeker dat je dit wilt posten?”. De melding kan genegeerd worden, maar uit tests blijkt dat sommige mensen hierdoor hun bericht aanpassen of weghalen, schrijft Adam Mosseri, de baas van Instagram.

„We weten dat veel mensen met pesten te maken hebben, vooral jongeren. We zijn vastberaden een voortrekkersrol in te nemen in het tegengaan van online pesten en zijn daarom de hele experience op Instagram opnieuw aan het bekijken om aan die belofte te voldoen.”

Reacties verbergen

Instagram werkt ook aan een functie waarmee onplezierige reacties verborgen kunnen worden voor andere gebruikers. Moederbedrijf Facebook heeft die functie al. De reactie is dan alleen nog zichtbaar voor de persoon die deze achterlaat.

Lees ook: De druk, zinloosheid en leegte van het Instagram-leven

Door middel van kunstmatige intelligentie kan Instagram pestgedrag in opmerkingen, foto’s en video’s detecteren. De afgelopen jaren maakte het platform al gebruik van deze technologie, maar nog altijd is online pesten aan de orde van de dag op Instagram. Vooral zogeheten influencers ontvangen veel haatreacties. In Groot-Brittannië en Maleisië pleegden verschillende jongeren zelfmoord na berichten op Instagram.

Bij onder meer de hashtag #sue, een afkorting voor suïcide, ontvangt de gebruiker sinds een paar jaar een waarschuwing. „Berichten met woorden of tags waarnaar je hebt gezocht, moedigen vaak gedrag aan zoals zelfbeschadiging en zelfdoding. Als je iets moeilijks doormaakt, willen we graag helpen.”

Praten over zelfdoding kan via hulplijn 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of www.113.nl.