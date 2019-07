De vlucht van Glasgow naar Amsterdam stijgt vijf minuten na de aftrap van de WK-finale tussen Nederland en de VS op. Na drie kwartier vragen we de ruststand op. Vol spanning horen we de piloot het woord nemen: de tussenstand is bekend maar... kan bij de steward worden aangevraagd. De steward geeft vol enthousiasme de aanwezige voetbalfans de stand door. Hij legt het beleid uit: omdat er zowel Amerikanen als Nederlanders aan boord zijn, wordt de stand niet omgeroepen. Ervaring op eerdere vluchten heeft geleerd dat aanwezigheid van beide partijen tot inflight supportersrellen kan leiden.

