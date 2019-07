Houthi-rebellen veroordelen dertig ‘spionnen’ ter dood

De Houthi-rebellen in Jemen hebben dinsdag dertig mensen ter dood veroordeeld, omdat zij zouden hebben gespioneerd voor de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Die coalitie bestrijdt de Houthi’s aan de zijde van de Jemenitische regering. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bron in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, waar een rechtbank de vonnissen heeft uitgesproken.

Onder de veroordeelden zijn academici, vakbondsleden en geestelijken. Zij zouden een jaar geleden zijn opgepakt. Zes anderen die destijds ook werden vastgezet, hebben voor zover bekend niet de doodstraf gekregen. Wat er met hen is gebeurd, is onduidelijk. Evenmin is bekend wanneer de executies van het dertigtal staan gepland. De Houthi-rebellen leggen geregeld doodsvonnissen op wegens vermeende spionage, maar op deze schaal gebeurt dat niet vaak.

Uitzichtloos

In Jemen is al vijf jaar een burgeroorlog aan de gang. De strijd begon toen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in 2014 Sanaa innamen en toenmalig president Ali Abdullah Saleh verdreven. Irans aartsvijand Saoedi-Arabië vormde vervolgens samen met onder meer de Verenigde Arabische Emiraten en Soedan een coalitie, om aan de zijde van de Jemenitische regering tegen de Houthi’s te vechten.

De oorlog is inmiddels uitgelopen op een uitzichtloze slachtpartij, waarbij tal van facties elkaar bevechten. Ook jihadistische bewegingen hebben in de loop der jaren stukken grond veroverd. Er zijn bij alle gevechten en beschietingen bijna 100.000 mensen (zowel militairen als burgers) omgekomen. Van de 30 miljoen Jemenieten zijn er 24 miljoen afhankelijk van voedselhulp, tien miljoen verkeren op het randje van de hongersnood.