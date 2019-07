Hoge Raad: Van Rey terecht veroordeeld voor corruptie

Oud-wethouder van Roermond Jos van Rey is terecht veroordeeld voor corruptie. Tot dat oordeel komt de Hoge Raad dinsdag. Die zou ook kijken naar het vonnis van het gerechtshof in Den Haag voor de Roermondse projectontwikkelaar Piet Van Pol (75), die Van Rey, een goede vriend van hem, zou hebben omgekocht. Maar Van Pol overleed in de nacht van maandag op dinsdag. Hij was al enige tijd ziek.

De Hoge Raad bekrachtigt het vonnis van het Haagse gerechtshof van december 2017. Dat veroordeelde Van Rey, die in hoger beroep was gegaan, tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. Ook mocht hij twee jaar geen bestuurlijk ambt bekleden.

De rechtbank veroordeelde Van Rey in juli 2016 tot 240 uur dienstverlening. Eigenlijk vond men ook daar een celstraf gepast, maar er werd rekening gehouden met zijn leeftijd (destijds 72), zijn verdiensten voor Roermond en het verlies van zijn positie van wethouder in die stad en van Eerste Kamerlid naar aanleiding van de vervolging door justitie.

Negen maanden voorwaardelijk

Van Pol kreeg van het Hof negen maanden voorwaardelijk en een boete van veertigduizend euro (of 235 dagen hechtenis), aanzienlijk meer dan de honderd uur taakstraf die de rechter hem in 2016 oplegde. De projectontwikkelaar had zijn vriend Van Rey meegenomen naar onder meer voetbalwedstrijden, vastgoedbeurzen en zijn vakantievilla in het Franse St. Tropez, terwijl ze in Roermond grote projecten van de grond trokken.

Van Rey kan nog de gang naar het Europees Hof maken. Er loopt nog een ontnemingszaak tegen hem. Justitie wil driehonderdduizend euro van hem terugvorderen.

De voormalige VVD’er zat tot aan de verkiezingen van afgelopen maart nog in Provinciale Staten namens de Volkspartij Limburg. Voor de Liberale Volkspartij Roermond zit hij nog altijd in de gemeenteraad van zijn stad.

