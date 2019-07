Het kantoortoilet – ik dacht dat ik daar in 2014 al voldoende over had geschreven. Maar de laatste tijd kreeg ik steeds vaker het verzoek of ik de etiquette op de kantoor-wc weer eens wilde behandelen. En niet voor niets.

Want wat een stelletje viespeuken zijn jullie zeg! Zo bleek toen ik er op Twitter voorzichtig naar informeerde. Ja, júllie natuurlijk niet beste lezers, maar al die andere mensen op kantoor – er ging een beerput open. Ook daarom dus een ‘hoe hoort het op het kantoortoilet’. Maar daarna wil ik jullie er ook écht nooit meer over horen. Is dat afgesproken?

Allereerst: ALTIJD HANDEN WASSEN! Er zijn dus hele volksstammen die dat niet weten, zo blijkt. Sterker nog, iemand schreef dat hij collega’s kent die „eerst een kwartier uit hun heup lopen brullen en vervolgens zonder handen te wassen weer gezellig een greep uit de bak met pepernoten doen” – waarom!!?!? Bespaar me je geleuter dat een toetsenbord vele malen viezer is dan een kantoortoilet en was gewoon je handen, smeerlappen.

Overigens is het andere uiterste ook weer niet te bedoeling. Zo kent een lezer een collega die niet alleen haar handen wast, maar ook altijd haar onderarmen, „alsof ze een koe gekalfd heeft”. Maar dat lijkt me altijd nog beter dan collega’s die de kraan helemaal mijden. Daar mag een emmer water overheen.

Dan poepen op kantoor. Veel lezers hebben dat liever niet. Maar als het dan tóch moet, kies dan de middelste hokjes – die zijn het schoonst – zet de spoelknop alvast aan voordat je begint (om „de plons te maskeren”), maak na afloop een extra ‘courtesy flush’ en blijf altijd wachten tot het toilet helemaal leeg is voordat je eraf komt, desnoods tot elf uur ’s avonds.

Een andere tip: doe het altijd op een andere afdeling om de schade voor je naaste collega’s te beperken, of, nog beter: doe het bij de Hema, bij een klant of op de kinderboerderij.

Maar de allerbeste tip blijft: rijd even naar huis als je moet. Kun je daar meteen je werk afmaken, de hond uitlaten en een boterham voor je kinderen smeren. Iedereen blij.

Overigens veeg je ALTIJD even je strepen uit de pot. Ja, gewoon met de borstel, ja. Hoe ranzig ben je, als je dat voor je collega’s achterlaat? Doe normaal!

Dan: het kantoortoilet is er NIET voor telefoneren, roken, de geslachtsdaad, nagels knippen (flikker op), lunchboxen afwassen, vergaderen, kleding doorpassen en haren knippen (allemaal echt gebeurd).

Slapen op het toilet lijkt me prima. Iemand schreef dat ze af en toe gesnurk vanachter een toiletdeur hoort, maar daar lijkt me weinig mis mee. Mits er uiteraard voldoende hokjes zijn.

Over hokjes gesproken: elke werkgever verplicht ik hierbij voor toiletten te zorgen met muren van helemaal boven tot helemaal beneden, zonder kieren en gaten. Echt hoor! Het is al gênant genoeg dat je überhaupt samen naar het toilet moet, laat staan dat je alles van je collega’s kunt horen.

In dat kader praat je dus ook niet over wat je allemaal doet op het toilet. Nooit. Ik las over collega’s die trots vertellen wat hun oogst was, die zeggen dat ze „even gaan controleren of ze nog een jongetje zijn” voordat ze gaan of terugkomen met „wat ik nou weer had” – nee, nee en nog eens nee. Maskeer ook een beetje dát je gaat, vinden mijn lezers. Loop er dus niet elke ochtend met twee koppen koffie, een boek en een krant naartoe. Ieuw.

Praten op het kantoortoilet beperk je sowieso tot een minimum en zeg zeker geen dingen als „zo, dat was interessant” als je eraf komt, of: „als je snel bent, heb je nog een warme bril”. Een korte groet of hoofdknik volstaat. Praten doe je maar op je flexplek.

Ontkleden? Echt alleen met de deur dicht. Trek dus niet al op weg naar het toilet je gulp open en loop ook niet naar je werkplek terwijl je omzichtig aan je riem sjort. O, en ook belangrijk: doe altijd de deur op slot! Ik vond het verbazingwekkend te lezen dat er mensen zijn die hun baas in z’n blootje gezien hebben, op het toilet.

Dan de échte netelige kwesties. Zoals de vraag of je het wel of niet moet zeggen als een andere collega het toilet bevuilde waar jij vanaf komt (ja), of de vraag of je een ‘negatief reisadvies’ moet geven als je zelf iets groots verricht hebt en een collega jouw hokje in wil (ja). Of mannen moeten zitten of staan bij het plassen moeten jullie maar even onderling uitvechten, heren. Over heren gesproken: het is een fabeltje dat het vrouwentoilet viezer is dan dat van de mannen. Einde discussie.

Briefjes met gedragsregels in het toilet, tot slot, mag je altijd weghalen. Zeker die met ‘denk aan je collega’s’ erop. „Ik wil helemaal niet aan mijn collega’s denken als ik op de wc zit”, was één van de reacties. En zo is het. In plaats van al die briefjes kun je dit artikel ophangen.

Veel succes!

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Dit zijn de ‘jeuktweets’ van de week

Wij onderzoeken wel altijd de mogelijkheid tot ketenintegratie. Vinden we mooi. We verankeren ons bij de klant en gaan op zoek naar de buyer lock in. Daarna gaan we iets leuks doen. Zuipen ofzo. — Jos (@JosMoer) July 3, 2019

@Japked Ik heb werkelijk geen idee wat hiermee bedoeld wordt, maar het staat toch echt in een mail: "We zijn strategisch momentum aan het creëren voor de komende jaren" — Laurens Tienkamp (@ltienkamp) July 4, 2019

Weet je, @Japked, dat bij onze gemeente de overhead meeademt met het primair proces? In het budget is dan ook een stelpost 'meeademprincipe' opgenomen.

Ik weet niet waar ik moet krabben… — Jan Boon (@_hagelslag_) July 5, 2019

Mijn collega heeft een afspraak in zijn agenda staan genaamd "cohesiemoment". Que? @Japked — Marjolein Meijering (@Meijering_M) July 5, 2019