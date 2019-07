Franse voormalige eigenaar Adidas vrijgesproken van fraude

De Franse zakenman en politicus Bernard Tapie is dinsdag vrijgesproken in een fraudezaak in de nasleep van de Adidas-affaire. Dat meldt persbureau AFP. Tegen de zakenman en oud-eigenaar van het sportkledingmerk was in april vijf jaar cel geëist vanwege „verduistering van openbare middelen”, maar volgens justitie kan niet worden aangetoond dat hij fraude heeft gepleegd.

Het gaat om een complexe zaak die teruggaat tot de verkoop van Adidas, waarvan Tapie eigenaar was. Hij werd begin jaren negentig aangesteld als minister van Grotestedenbeleid. Om belangenverstrengeling te voorkomen, gaf hij de toenmalige staatsbank Crédit Lyonnais in 1993 de opdracht het bedrijf te verkopen. Adidas ging volgens Tapie voor de bodemprijs van de hand. Later werd bekend dat de bank het merk zelf had opgekocht, via dochterondernemingen, en vervolgens doorverkocht. Dat leverde Crédit Lyonnais een miljoenenwinst op - Tapie voelde zich benadeeld.

400 miljoen euro van arbitragecommissie

Het Franse ministerie van Financiën stelde een arbitragecommissie in om de volgens Tapie oneerlijke verkoop te onderzoeken. In 2008 kreeg Tapie ruim 400 miljoen euro van het ministerie, ter vergoeding.

Het Openbaar Ministerie stelde echter dat deze commissie en de uiteindelijke beloning, betaald uit overheidsgeld, frauduleus was. Tapie, toen weer oud-politicus, had banden met invloedrijke politici, onder wie de president Nicolas Sarkozy en Christine Lagarde. Zij was het die als minister van Financiën besloot de arbitrage naar de Adidas/Crédit Lyonnais-zaak in te zetten. Lagarde werd in 2016 schuldig bevonden aan nalatig handelen, maar kreeg geen straf. De zakenman werd eerder gesommeerd de gekregen 400 miljoen euro terug te betalen.