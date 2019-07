Frankrijk voert vliegtaks in op alle vluchten

Vluchten vanuit en binnen Frankrijk worden vanaf 2020 duurder door de invoering van een ‘ecotaks’. De heffing per ticket komt neer op een bedrag tussen de 1,50 en 18 euro. Dat heeft de minister van Transport Élisabeth Borne dinsdag bekendgemaakt in een persconferentie.

De nieuwe taks moet zo’n 180 miljoen euro opleveren voor de staat. Die opbrengst zal worden gebruikt voor overheidsprojecten, zoals de aanbouw van spoorwegen rondom steden. De heffing valt binnen het programma van het kabinet van Emmanuel Macron om Frankrijk milieuvriendelijker te maken. Volgens Borne wordt de heffing „geleidelijk” ingevoerd.

Er gelden verschillende bedragen voor verschillende vluchten. Passagiers die reizen binnen de Europese Unie of Frankrijk krijgen een heffing van 1,50 euro in de economy class of 9 euro in business class. Vluchten naar landen buiten de EU kunnen tot 18 euro duurder worden. De taks wordt niet doorberekend aan mensen die buiten Frankrijk zijn vertrokken en moeten overstappen op de Franse luchthavens. Ook passagiers naar de Franse overzeese gebieden en Corsica hoeven niet extra te betalen. Er is ook een vrijstelling voor vracht.

Europese heffingen

Een eerdere poging om de belasting op diesel en benzine te verhogen leidde eind vorig jaar tot grote protesten en het ontstaan van de ‘gele hesjes’.

Ook in Europees verband is de optie op een vliegtaks al vaker genoemd. Zo zei staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) eerder tegen NRC dat hij wil dat er een tickettaks komt, „bij voorkeur in Europees verband, anders in Nederland”. Het Nederlandse kabinet streeft ook naar een heffing op kerosine voor vluchten binnen Europa.

Borne zelf diende ook een Europees voorstel voor de vliegtaks in bij een vergadering van ministers van Transport van de Europese Unie, begin juni. Macron heeft niet willen wachten op Europese regelgeving. Borne’s wetsvoorstel moet nog worden aangenomen in het Franse parlement.