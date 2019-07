Fotografiebedrijf Fuji maakt nu zelfs huidzalfjes

Fuji maakt nog steeds winst met analoge fotografie – zeker sinds Taylor Swift die aanprijst. Want de ‘Taylor Swift Edition’ van Fuji’s Instax-fototoestel is een analoge directklaarcamera, die werkt met ouderwets fotopapier, met op ieder velletje de handtekening van het Amerikaanse tieneridool. Een doorslaand succes, aldus Fuji bij de presentatie van de jaarcijfers.

Fotografie is zelfs de meest winstgevende tak van Fuji – maar anno 2019 ook de kleinste. Nog maar 16 procent van de omzet van de Japanse multinational komt uit fotografie – en dan nog vooral digitale fotografie, zoals digitale camera’s en online diensten om foto’s te delen en af te laten drukken. Een succesvol nieuw product is bijvoorbeeld fotobehang: je eigen foto’s levensgroot afgedrukt op behangpapier.

Branchevreemd

Fuji heeft dan ook niet stilgezeten sinds de doorbraak van digitaal fotograferen de traditionele markt voor fotografie heeft ontwricht. Want waar het bedrijf aan de ene kant fabrieken van fotorolletjes en printplaten moest afslanken of sluiten, bleef het aan de andere kant fors investeren in productontwikkeling en begaf het zich met succes op allerlei branchevreemde terreinen waar de met fotografie opgedane kennis ook toepasbaar bleek.

Dat pakte voor Fuji veel beter uit dan voor de belangrijkste concurrenten van weleer, Eastman Kodak uit de VS en Agfa-Gevaert uit België. Van Kodak is, na een faillissementsprocedure in 2013, nog een bedrijf met ruim 5.000 werknemers over, dat zich vooral richt op digitale printers voor de grafische industrie en (analoge) film voor filmstudio’s en bioscopen. Agfa-Gevaert heeft zijn (inmiddels failliete) analoge fotografietak in 2004 afgesplitst en is nu een ICT-bedrijf met ruim 10.000 werknemers, dat zich concentreert op medische beelden, zoals röntgenfoto’s en hartfilmpjes, en de verwerking daarvan.

Fuji steekt daar met kop en schouders bovenuit, met wereldwijd 78.000 werknemers en ruim 17 miljard euro omzet. Iets minder dan de helft daarvan is afkomstig van Fuji Xerox, de joint venture in printers en kopieerapparaten die Fuji sinds 1962 met het Amerikaanse Xerox heeft, en waarin de Japanners sinds 2001 een meerderheidsbelang bezitten.

Gezonde marges

Een poging heel Xerox in te lijven mislukte vorig jaar na verzet van activistische beleggers onder leiding van de Amerikaan Carl Icahn. Die vond dat de deal te weinig opleverde voor aandeelhouders. Icahn slaagde erin de top van Xerox, die met Fuji in zee wilde, te vervangen door eigen mensen, die de overname vervolgens torpedeerden. Beleggers lijken daar niet al te rouwig om: het aandeel Fuji steeg sinds het afblazen van de deal met Xerox in mei vorig jaar met een derde in waarde.

Beleggers hebben dan ook weinig te klagen, want alle drie de divisies van Fuji boeken gezonde winstmarges: de fotografietak, de printers van Fuji Xerox en het derde, snelst groeiende onderdeel, dat de verzamelnaam ‘gezondheidszorg en materialen’ kreeg. Hieronder valt een breed palet aan producten en diensten, met aan de ene kant medische ICT-systemen, zoals scanapparatuur en software om medische data te analyseren, en aan de andere kant medicijnen tegen onder meer alzheimer en verschillende vormen van kanker.

Hier concurreert Fuji niet langer met Kodak en Agfa, maar met automatiseerders, biotechbedrijven en farmaceuten, en sinds 2006 zelfs met producenten van cosmetica – want Fuji maakt inmiddels ook huidzalfjes en make-up, onder de merknaam Astalift. Branchevreemd? Niet helemaal. Het bovenste laagje huid is qua dikte én samenstelling heel goed vergelijkbaar met een filmrolletje, en technologie die ervoor zorgt dat foto’s zelfs na tientallen jaren niet vervagen, blijkt ook heel goed toepasbaar te zijn op mensen. Zo kan je veroudering tegengaan, maar ook de huid lichter maken, wat in Azië een populair schoonheidsideaal is.