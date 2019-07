Europese ondertekenaars Iran-deal vragen om spoedberaad

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie willen met spoed een vergadering met Iran. Dat maakt het kantoor van buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini dinsdagmiddag bekend namens de Europese ondertekenaars van het Iran-akkoord.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken stellen dat zij bezorgd zijn over de activiteiten van het land, die „niet consistent zijn met de afspraken waartoe Iran zich verplicht heeft in het JCPOA”. Die term verwijst naar het akkoord dat in 2015 werd gesloten over de afbouw van Irans atoomwapenprogramma.

Iran heeft onlangs op meerdere punten die afspraken met de internationale gemeenschap geschonden. Zo constateerde het internationaal atoomgemeenschap IAEA maandag dat het land uranium verrijkt tot een hogere graad dan werd toegestaan. In mei kondigde het land al aan dat het meer lichtverrijkt uranium zou bewaren dan afgesproken. Die grens werd half juni overschreden.

‘Binnen akkoord oplossen’

Deze Iraanse activiteiten werden precies één jaar na het Amerikaanse terugtrekken uit het verdrag in gang gezet. President Donald Trump besloot vorig jaar om de Verenigde Staten terug te trekken uit het akkoord. Hij stelde opnieuw zware sancties in tegen Iran.

In de gezamenlijke verklaring wijzen de Europese ministers erop dat Iran zelf te kennen heeft gegeven nog lid te willen blijven van het akkoord. De Franse, Duitse en Britse minister willen daarom dat Iran de recente activiteiten staakt en dat de ondertekenaars van het akkoord samenkomen voor een spoedoverleg. Zo’n vergadering zou volgens de verklaring moeten helpen bij het „de-escaleren van de aanhoudende spanningen met betrekking tot de nucleaire activiteiten van Iran”.

De gezamenlijke oproep van Europese betrokken landen volgt op een eerder gesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn Iraanse collega Hassan Rohani. Zij spraken elkaar telefonisch in het weekend en spraken af om voor 15 juli bijeen te komen.