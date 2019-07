Europese Commissie verwerpt Nederlands verzoek visumplicht voor Albanezen

De Europese Commissie heeft zoals verwacht niet ingestemd met het herinvoeren van de visumplicht voor Albanezen. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdag gemeld aan de Tweede Kamer. In april stemde een Kamermeerderheid voor de herinvoering, maar de andere lidstaten zijn tegen.

De Kamer vroeg de Europese Commissie de ‘noodremprocedure’ in gang te zetten, vanwege „de ernst van de criminele delicten” waarbij Albanezen in Nederland betrokken raakten en omdat er relatief veel asielaanvragen van Albanezen worden afgekeurd. De Europese Commissie stelt echter dat er op beide terreinen geen toename is en dat de samenwerking met Albanië op het gebied van criminaliteitsbestrijding goed is. Om deze redenen wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor het stopzetten van visumvrij reizen voor Albanezen.

De visumplicht is in 2010 afgeschaft voor Albanezen. Volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) zijn Albanese bendes in toenemende mate actief in de cocaïnehandel en wietteelt in Amsterdam, Rotterdam en Brabant. Daarbij kwamen er in 2015 en 2016 zo’n 1.300 asielaanvragen van Albanezen. In 2018 was het aantal asielaanvragen wel weer gedaald, tot 550 aanvragen. Blok noemde het verzoek eerder al „kansloos”.