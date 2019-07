Elia Viviani wint vierde etappe Ronde van Frankrijk

Elia Viviani heeft de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. De Italiaanse renner van Deceuninck-Quick Step won zijn eerste Tour-etappe vlak voor Noor Alexander Kristoff en Australiër Caleb Ewan. Dylan Groenewegen eindigde na een massasprint op de vijfde plaats. Mike Teunissen werd zesde.

De vlakke rit van 213,5 kilometer ging dinsdag van Reims naar Nancy. De gele trui blijft vooralsnog in handen van Viviani’s teamgenoot Julian Alaphilippe. De vijfde etappe start woensdag in Saint-Dié-des-Vosges en eindigt in het nabij de Duitse grens gelegen stad Colmar, 175,5 kilometer verderop.