Droom van de vliegende auto herleeft

Of Lilium ‘substantie’ had, wilde Anja Maassen van den Brink (50) weten toen een headhunter haar dit jaar benaderde voor een overstap naar het Duitse bedrijf. Maassen van den Brink was op dat moment directielid van de Nederlandse telecomaanbieder VodafoneZiggo en verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Waarom zou ze die positie opgeven voor een baan bij een start-up – een die met vliegende taxi’s de markt op wil nota bene?

„Vliegende taxi’s, dat klinkt bijna als sciencefiction”, vertelt ze aan de telefoon vanuit München, waar Lilium zijn hoofdkantoor heeft en Maassen van den Brink sinds april werkt als chief people officer. Vier jaar na oprichting heeft Lilium ruim 300 medewerkers en haalde het bedrijf meer dan 100 miljoen euro aan financiering op bij gerenommeerde partijen – waaronder het Chinese Tencent. Dat is voldoende substantie, besloot de Nederlandse personeelsmanager. De „intrigerende ambitie” van de start-up deed de rest.

„Lilium wil de wereld veranderen”, zegt Maassen van den Brink. „Het bedrijf gaat mensen en steden met elkaar verbinden op een manier die nog niet bestaat, én milieuvriendelijk. Daar wil ik deel van uitmaken.”

Het idee van een vliegende auto inspireert techneuten en entrepreneurs (en stripboekentekenaars) al meer dan een eeuw. In 1918 verkreeg de Italiaanse uitvinder Felix Longobardi als eerste een patent op een ontwerp voor een hybride wagen die zou kunnen rijden én vliegen. Een jaar eerder had de Amerikaanse luchtvaartpionier Glenn Curtiss een vergelijkbaar voertuig tentoongesteld in New York. Beide zouden nooit van de grond komen.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog namen de experimenten een vlucht, met succes in veel gevallen. Commerciële productie van vliegende auto’s zou niettemin een verre droom blijven. De modellen waren te duur, onveilig en moeilijk bestuurbaar. Daarbij: hoe voorkom je chaos in een luchtruim vol vliegende auto’s? Wat de vliegende auto had moeten worden, werd de helikopter. Ook te duur en onhandig voor massaal gebruik, maar wel geschikt voor bijvoorbeeld ambulancediensten, politieoperaties of vervoer van ultrarijken.

Technologische vooruitgang

Sinds enkele jaren is de droom van vliegende auto’s echter weer springlevend. Voornaamste reden: technologische vooruitgang. Die heeft de productie mogelijk gemaakt van elektrisch aangedreven vliegende voertuigjes die stabiel zijn, eenvoudig te besturen én relatief betaalbaar zijn. Denk aan de drones die overal in de winkel liggen, maar dan groot genoeg om een handvol personen te vervoeren. Tegelijkertijd moet de luchtvaartsector verduurzamen en zijn de wegen rond veel grote steden dichtgeslibt.

Vliegende auto’s kunnen een deel van de oplossing zijn, denken consultants van onder meer Roland Berger en Deloitte, net als bankiers van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank voorspelde dit jaar dat de markt voor vliegende auto’s de komende twintig jaar een waarde van 1.500 miljard dollar bereikt. Beleggers en bedrijven hebben er al net zoveel vertrouwen in. Airbus, Uber, Audi, Mercedes, Boeing, Lilium en ook het Nederlandse PAL-V: ze zijn er allemaal mee bezig.

PAL-V maakte eind juni bij BNR Nieuwsradio bekend dat de eerste 25 bestellingen al binnen zijn voor de vliegende auto die het bedrijf heeft ontwikkeld. Over twee jaar zou de ‘PAL-V Liberty’ – een tweezitsdriewieler met een rotor bovenop die loopt op benzine – klaar moeten zijn. Prijskaartje: zo’n half miljoen euro. Een elektrische variant zou in ontwikkeling zijn.

De onderneming uit Raamsdonksveer richt zich op rijke particulieren, een heel andere markt dan veel grotere partijen als Boeing, Airbus, Uber en ook Lilium willen aanboren. Die ontwikkelen vliegende taxi’s of passenger drones, veelal ‘zelfsturende’ of op afstand bestuurbare voertuigjes die zich uitsluitend door de lucht verplaatsen en bedoeld zijn voor klein commercieel transport over korte afstanden. Vergelijkbaar met vliegtuigjes dus, maar dan elektrisch aangedreven en in staat op te stijgen en te landen op willekeurig welke locatie.

De vijfzits luchttaxi van Lilium bijvoorbeeld, die volgens het bedrijf in mei zijn eerste test succesvol doorstond, is een VTOL – een vertical takeoff and landing vehicle. Dat betekent dat hij verticaal opstijgt en landt. De elektrische Lilium Jet is bedoeld voor vluchten van maximaal 300 kilometer en zou daarmee vooral geschikt zijn voor transport tussen nabijgelegen steden. Tegen betaalbare prijzen, belooft Maassen van den Brink. Zo’n 70 dollar voor een vlucht van JFK Airport naar Manhattan bijvoorbeeld.

Lilium zet hoog in: het bedrijf wil niet alleen de voertuigen bouwen maar ook de ‘taxiservice’ runnen én de app die erbij hoort – een soort Boeing, KLM en Uber ineen dus. Over ruim vijf jaar denkt Lilium van start te kunnen in een paar grote steden. Maassen van den Brink: „Het gaat echt gebeuren.”

De vijfzits luchttaxivan Lilium. Foto Lilium

Storm en lawaai

Dat vliegende auto’s of passenger drones er komen, daaraan twijfelt ook verkeersdeskundige Chris Tampère (KU Leuven) niet. Maar hij is sceptisch over het idee van massaal personenvervoer via luchttaxi’s, zoals bedrijven als Lilium voorspellen. Lilium-oprichter Matthias Meiner heeft het in een filmpje op de website zelfs over een „luchtvaartmobiliteitsrevolutie” die het bedrijf wil ontketenen.

„Die drones hebben een paar grote voordelen”, zegt Tampère. „De directe verbinding natuurlijk. En ook het feit dat je nauwelijks infrastructurele investeringen nodig hebt.” Bovendien zijn luchttaxi’s volgens Tampère veel stabieler dan helikopters en moet het technisch mogelijk zijn ze „botsingsvrij” te maken.

Alleen: is het ook schaalbaar? Tampère gelooft er niet in. Drones maken geluid, verplaatsen veel lucht en verbruiken relatief veel energie. Volgens de Delftse luchtvaartdeskundige Joris Melkert is verticaal opstijgen en landen „energetisch een van de domste dingen die je kunt doen”.

„Stel je eens voor dat we massaal per drone zouden reizen”, zegt Tampère. „Dat is een drama voor energie, lawaai en storm.” Daarbij bestaat het risico van opstoppingen rond opstijgplaatsen en hinderlijke drukte in de lucht.

Toch hebben vliegende auto’s wel toekomst, denkt de Vlaamse verkeersexpert. „Heel geschikt voor niches die geen grote schaal nodig hebben. Denk aan urgent transport van organen of high-end passagiersvervoer.”