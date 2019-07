Christina Aguilera verliest zich in show en vergeet te zingen

Christina Aguilera moest, naar eigen zeggen, even tijd nemen voor zichzelf en voor haar familie. Ze is moeder geworden en wie Aguilera (38) volgt op Instagram weet dat haar dochter zelfs mee is op deze tour door Europa. Voor iemand die nog maar sporadisch de spotlights opzoekt krijgt ze de Ziggo Dome toch aardig vol, maar net niet uitverkocht.

De meeste bezoekers in de zaal waren net als Aguilera zelf tiener toen ‘Genie In A Bottle’ verscheen. Juist dat nummer, haar doorbraak in 1999, krijgt zompige basskicks en hoge pieptonen mee. Het moet zorgen voor een modernisatie, maar werkt averechts; haar hit klinkt ronduit irritant en zet al na vijf minuten de toon voor de rest van deze Amsterdamse show van The X Tour.

Als er iemand is die met die felle en brullerige uithalen de bezoekers tot in de nok van een concerthal van dit formaat zou moeten kunnen bereiken is zij het wel. Ze doet het slechts een paar keer. Liever laat ze het draaien om de show en haar looks. Maar liefst zeven keer wisselt ze van outfit en er is een korte break met videobeelden. Er wordt druk gedanst én er zijn twee vervelende gitaristen die hele nummers kapot spelen.

Het verhaal dat Christina probeert te vertellen in zeven korte hoofdstukken is redelijk vaag en wanneer ze zich hard maakt voor onafhankelijke vrouwen die alle rechten verdienen, wordt vervolgens het bijbehorende nummer totaal aan gort geragd. Bij het blokje sexy nummers, met natuurlijk ‘Dirrty’ en ‘Lady Marmalade’, werken de stevige gitaren dan weer uitstekend. Maar als de gitaren ingewisseld worden voor pianotonen klinkt Aguilera op haar best. Bij die meer timide nummers zong ze op haar mooist. De Ziggo Dome kreeg jammer genoeg alleen op die momenten een glimp te zien van wat The X Tour had kunnen zijn.