Britse parlement stemt voor homohuwelijk Noord-Ierland

Het Britse Parlement heeft dinsdag gestemd voor het invoeren van het homohuwelijk en toegang tot abortus in Noord-Ierland. Dat meldt persbureau Reuters. De wetswijzigingen gaan in op 21 oktober, tenzij er voor die tijd een Noord-Ierse deelregering wordt gevormd die de beslissing terugdraait. Het lukt de Noord-Ierse partijen echter al tweeënhalf jaar niet tot een akkoord te komen.

Met de ingreep haalt Londen een heet hangijzer uit het vuur voor politiek Noord-Ierland. De twee grootste partijen - de separatistische en progressieve partij Sinn Féin en de conservatieve Democratic Unionist Party (DUP), die ieder één zijde in het Noord-Ierse conflict vertegenwoordigen - moeten samen regeren. Maar sinds de verkiezingen in maart 2017 worden ze het over een aantal zaken maar niet eens. Het homohuwelijk is één van de twistpunten.

Theoretisch gezien kunnen de Noord-Ieren de beslissing weer terugdraaien en het homohuwelijk afschaffen zodra er een regering is gevormd. De kans dat dit gebeurt is echter klein, omdat Sinn Féin hier naar alle waarschijnlijkheid niet mee zal instemmen.

Westminster grijpt in

Het is opvallend dat het Britse parlement nu ingrijpt. Westminster is tot nu toe terughoudend geweest het overnemen van bepaalde besluiten van de Noord-Ierse regering nu deze demissionair is. De beslissingen werden met een ruime meerderheid genomen: 383 parlementsleden stemden voor de invoering van het homohuwelijk, 73 stemden tegen. Voor toegang tot abortus stemden 332 leden. 99 stemmen waren tegen.

Noord-Ierland is het enige deel van het Verenigd Koninkrijk waar het homohuwelijk niet is toegestaan en abortus illegaal is. Er zijn nog twee andere onderwerpen waar de partijen het niet over eens kunnen worden. Allereerst de wet over de officiële status van de taal Iers-Gaelisch. Ten tweede de onderzoeken naar de moorden tijdens het Noord-Ierse conflict, van de jaren zestig tot 1998.