Bouw Holocaustmonument in Amsterdam mag beginnen

De bouw van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam mag doorgaan. Het beroep van omwonenden tegen het gedenkteken voor alle in de oorlog vermoorde Nederlandse Joden is dinsdag ongegrond verklaard door de rechter. Het belang van het monument weegt zwaarder dan de bezwaren van de omwonenden, aldus het vonnis.

Over het monument bestaat al geruime tijd controverse. Het moet verrijzen op een groenstrook langs de Weesperstraat en bevat de namen van alle 102.000 Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord.

De gemeenteraad stemde tot twee keer toe unaniem in met de locatie, maar enkele bewonersverenigingen tekenden bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning en stapten vervolgens naar de rechter. De bouw van het monument, een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, heeft daardoor fikse vertraging opgelopen.

Lees ook Aan dit monument is alles beladen

Confronterend

De bewoners vinden dat ze onterecht geen inspraak hebben gehad en dat de gemeente de locatie van het monument erdoor heeft gedrukt. Ze vinden het ontwerp van de bekende Amerikaanse architect Daniel Libeskind te groot en te confronterend voor de plek. Ook vrezen ze voor drukte en sociale onveiligheid rondom het monument en betwisten ze de kap van 24 bomen.

Eerder tekende een groep kunstenaars, intellectuelen en academici bezwaar aan tegen het ontwerp van Libeskind. Aanvankelijk zou het namenmonument in het nabijgelegen Wertheimpark komen, maar ook daar kwam de buurt in opstand.

De rechter verklaart nu alle bezwaren ongegrond en vindt dat de omgevingsvergunning terecht is verstrekt. De bewoners hebben zes weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van State.