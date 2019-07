‘Aimabele’ projectontwikkelaar naast Van Rey

Tijdens de rechtbankbehandeling van de corruptiezaak tegen hem, kon projectontwikkelaar Piet van Pol zijn ergernis geregeld niet meer binnenhouden. „Ik zit hier te ouwehoeren over een paar rotcenten voor etentjes van tien jaar geleden”, mopperde hij. Zijn kompaan Jos van Rey zat ook vol woede, maar bracht het tactischer, als de dossiervreter die hij ook als politicus is. De zakenman kon minder geduld opbrengen voor traag malende molens.

Zelf zagen ze hun relatie als een heel normale vriendschap. Justitie beschouwde een deel van de innige contacten tussen de VVD-wethouder van Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening Van Rey en de projectontwikkelaar Van Pol als corruptie.

‘De overval’

Op 19 oktober 2012 doorzocht de rijksrecherche het Roermondse stadhuis en de woning van Van Rey (die in het vervolg sprak van „de overval”). Op 29 januari speurden ze in de woning en het kantoor van Van Pol naar belastend materiaal. Het juridisch gevecht duurt voort tot de dag van vandaag. De al enig tijd met een slechte gezondheid kampende Van Pol overleed in de nacht voordat de Hoge Raad deze dinsdag uitspraak zou doen in zijn zaak.

De in het Midden-Limburgse Linne geboren en getogen Van Pol was aanvankelijk zelfstandig makelaar in Roermond. In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw sloeg hij de handen ineen met in dezelfde plaats actieve Harry Muermans. Samen vormen ze een succesvolle combinatie als projectontwikkelaar. Muermans was volgens Van Rey-biografen Hans Goossen en Theo Sniekers „een harde zakenman die met het mes op tafel onderhandelt, zijn zakenpartner meer de aimabele mensenmens die plooien weer gladstrijkt en het geduld opbrengt om uren met belangrijke relaties aan de dinertafel door te brengen”.

In 2000 gingen Muermans en Van Pol om nooit helemaal opgehelderde redenen uit elkaar. Ze verdeelden de boedel: Muermans kreeg de activiteiten buiten Roermond, Van Pol die in Roermond. Die stad boomde na de millenniumwisseling, een succes dat voor een belangrijk deel werd toegeschreven aan de macher Van Rey. Van Pol voerde grote projecten uit als de bouw van het Retailpark, de ECI-cultuurfabriek en het Kazernevoorterrein.

Voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen

De wethouder bezocht met de projectontwikkelaar belangrijke voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen en met hun vrouwen vierden ze vakanties in Van Pols villa in het Franse St. Tropez. Van Rey kon er zo bij in het vliegtuigje of de suite van Van Pol. De twee bezwoeren dat op dat soort momenten geen zaken werden gedaan. Van Pol wilde op momenten van ontspanning gewoon graag „gezellige mensen” om zich heen. „Chagrijnen zie ik de rest van de tijd al genoeg.”