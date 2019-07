Actiekomedie ‘Stuber’ is een zeldzaam fiasco

Er leek komisch potentieel te schuilen in worstelaar Dave Bautista, gezien zijn rol van Drax in superheldenteam Guardians of the Galaxy: een vleesbonk die alles veel te letterlijk neemt. Krijgt dubbelgespierde actieheld Dwayne Johnson concurrentie?

Gezien actiekomedie Stuber nog even niet: dit is een stompzinnige ‘buddy movie’ vol gratuit geweld. Bautista speelt Vic, zo’n bulldozeragent die erop los ramt, schiet en martelt. Hij is door workaholisme vervreemd van zijn artistieke dochter en jaagt al jaren verbeten op de drugsdealer die ooit zijn partner doodschoot. Standaardagent met standaardtrauma dus, maar laat Vics nemesis nu juist in Los Angeles opduiken als hij halfblind is door een laserbehandeling. Dus neemt de agent Uber-chauffeur Stu (Kumail Nanjiani van The Big Sick) op sleeptouw, een karikaturale Indiase slapjanus.

Bruut en softie, macho en mietje: tussen schietpartij, achtervolging en bevrijdende onderlinge knokpartij groeit dan wederzijds respect. Dat is de formule, maar Vic en Stu’s ‘male bonding’ struikelt radeloos van cliché naar geforceerde situatie via beroerde grap; met name Nanjiani’s schouders gaan al snel hangen bij zoveel belabberde oneliners.

Typische grap: hoe spreek je de naam ‘Tithee’ uit? Typische actiescène: Stu die in een dierenkliniek blikken hondenvoer tegen de hoofden van vier met mitrailleurs bewapene boeven gooit zodat de halfblinde Vic ze daarna op gehoor dood kan schieten. Wie bedenkt zoiets? En belanden de helden dan eindelijk in een potentieel grappige situatie – een schietpartij in een sambalfabriek – dan doet men daar weer niks mee. Iets ging faliekant mis bij het maken van Stuber.

Actiekomedie Stuber Regie: Michael Dowse. Met: Dave Bautista, Kumail Nanjiani. In: 99 bioscopen ●●●●●