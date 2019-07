AIVD dreigt met aangifte tegen Volkskrant-journalist om openbaren staatsgeheimen

De AIVD stapt naar de rechter om aanpassingen af te dwingen in een boek dat eind augustus verschijnt over digitale spionage door de dienst. Het boek bevat volgens de inlichtingendienst staatsgeheimen die bij publicatie medewerkers van de dienst in gevaar kunnen brengen. Ook zal de dienst aangifte doen tegen de auteur, vanwege de schending van staatsgeheimen.

Dat heeft De Volkskrant dinsdag bericht en is door de auteur van het boek, journalist Huib Modderkolk bij dezelfde krant, tegen NRC bevestigd. Volgens Modderkolk komt de zaak mogelijk komende donderdag al voor de rechter in Amsterdam. Hij heeft inmiddels een sommatie van de landsadvocaat ontvangen.

Wijziging ‘van enkele woorden’

De AIVD ontkende dinsdagmorgen de procedure nog. „We zijn via advocaten nog met elkaar in gesprek”, aldus de woordvoerder. Het zou slechts gaan om de wijziging „van enkele woorden”. Ook van de aangifte wegens het schenden van staatsgeheimen zou nog geen sprake zijn.

In een brief van 20 juni aan Modderkolk schrijft AIVD-chef Dick Schoof zich echter gedwongen te zien tot het beginnen van een civielrechtelijke procedure tegen de journalist. Ook kondigt hij aangifte tegen Modderkolk aan vanwege schending van staatsgeheimen. Dit is in de geschiedenis van de dienst een zeldzaamheid.

In de brief eist Schoof verder dat de namen van een operatie en de naam van een medewerker van een buitenlandse dienst worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor informatie die herleidbaar is tot enkele medewerkers van de AIVD zelf. Publicatie van de namen zou hun veiligheid in gevaar kunnen brengen, aldus Schoof.

Concept al voorgelegd

Het boek is al eerder in concept aan de dienst voorgelegd. Op aandringen van de AIVD zijn toen al enkele zinnen aangepast, maar Modderkolk is niet op alle wensen van de dienst ingegaan. Volgens Modderkolk kon de dienst niet aannemelijk maken waarom publicatie van de namen de betreffende mensen in gevaar zou kunnen brengen.

Begin september zal het boek worden gepresenteerd, onder meer in aanwezigheid van minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA).