‘Zonder het huis te zien verhuisden we’

in

‘Ik was één keer eerder in Valencia geweest, dus het was een beetje een gok of de stad zou bevallen. Maar tot nu toe vinden we het heel erg leuk. We vonden online een appartement dat we konden huren en zijn er, zonder het te bekijken, heen verhuisd. Het heeft wel veel lila accenten, maar het is een fijne woning en we kunnen lopend naar kantoor – een ruimte die we delen met andere ondernemers.

„Zo zijn we begin 2018 begonnen met ons bedrijf Offbeat Marketing. We werken voornamelijk voor de Nederlandse markt, maar hebben inmiddels ook een aantal Spaanse klanten. Naast ons bedrijf zijn we een website begonnen, waarmee we beginnende ondernemers willen helpen met hun online marketing. Daar wordt toch nog vaak te weinig budget voor vrijgemaakt, terwijl het wel heel belangrijk is. Omdat we in Spanje wonen en het leven hier vrij goedkoop is, kunnen we het ons permitteren de prijzen laag te houden. Zo blijft de site toegankelijk voor starters.

„We betalen onszelf in totaal 2.500 euro netto per maand uit, dat is het inkomen voor ons samen. Daarvan storten we elk 400 euro op onze eigen rekening en de rest gaat in de gezamenlijke pot voor de vaste lasten. Wat we meer verdienen, investeren we in ons bedrijf. We hebben genoeg werk. We hebben zelfs al afscheid moeten nemen van sommige klanten, omdat we het te druk hadden met onze nieuwe website.”

uit

‘Wat ik van mijn eigen rekening betaal zijn vooral zaken als kleding, mijn studieschuld en tennis. En we zitten beiden op Spaanse les, want wat dat betreft hebben we nog wel wat te leren. Verder zijn de maandelijkse lasten vrij laag, omdat met name de boodschappen en de horeca hier goedkoper zijn dan in Nederland. Daar gaan we zodoende ook wel soepel mee om: tijdens werk lunchen we bijvoorbeeld vaak buiten de deur.

„Ik weet niet precies hoe hoog mijn studieschuld nu nog is, maar ik begon met een schuld van 22.000 euro. Ik dacht altijd dat ik hem meteen zou afbetalen, zodra ik het geld ervoor had. Maar nu zie ik dat anders: het geld op mijn rekening is ook een buffer voor als er een nieuw carrière-idee voorbijkomt. Dan is het fijn dat je financieel de ruimte hebt daar iets mee te doen.

„We waren de afgelopen weken in Nederland om vrienden en familie te zien, en er waren een paar feesten waar we graag heen wilden. Bovendien deden we de online marketing voor het punk-, hardcore- en metalcore festival Jera on Air, in Ysselsteyn. Ik kom daar oorspronkelijk vandaan en het festival draait op vrijwilligers. Dit was onze vrijwillige bijdrage. En we zijn natuurlijk naar het festival geweest. We proberen elk kwartaal naar Nederland te komen, ook om onze klanten te zien. Dat kost ons per persoon zo’n 500 euro per jaar aan vliegtickets.”

Inkomen: 1.250 euro netto per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (890 euro), boodschappen (260 euro), verzekeringen (26 euro), horeca (300 euro), Spaanse les (180 euro) Privé-uitgaven: verzekeringen (120 euro), mobiel (26 euro), tennis (30 euro), studieschuld (100 euro), abonnementen (17,50 euro), deelfiets (2,50 euro) Sparen: afhankelijk van wat er over is Laatste grote aankoop: zonnebril (85 euro)