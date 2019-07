Zeker 29 doden bij busongeluk in noorden van India

Bij een busongeluk in het noorden van India zijn maandag zeker 29 mensen omgekomen. De bus reed te hard over een brug, raakte van de weg en kwam in een afvoerkanaal terecht, aldus persbureau AP. Achttien andere passagiers raakten gewond, van wie zes ernstig.

De bus reed met zo’n vijftig passagiers van Lucknow naar hoofdstad New Delhi en gleed ter hoogte van Agra, waar de Taj Mahal staat, van een zesbaanssnelweg. Volgens Indiase media stortte het voertuig meer dan vijftien meter naar beneden.

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, maar volgens de politie is de chauffeur waarschijnlijk in slaap gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 04.30 uur ‘s nachts en ook veel van de passagiers in de tourbus zouden geslapen hebben. Het is vooralsnog niet duidelijk of de chauffeur is omgekomen.

Te hard rijden

De zesbaanssnelweg bij Agra is nieuw aangelegd, maar volgens lokale media nu al berucht vanwege de vele dodelijke ongelukken, onder meer vanwege te hard rijden. Vorige week nog waarschuwden de lokale autoriteiten van de staat waarin Agra ligt dat automobilisten die te hard rijden op flinke boetes kunnen rekenen, maar de handhaving van de verkeerswetgeving is laks in de regio, aldus persbureau Reuters.

De Indiase wegen behoren tot de dodelijkste ter wereld. In 2017 gebeurden er meer dan 460.000 verkeersongelukken. Elk jaar komen zo’n 150.000 weggebruikers om en raken er 470.000 gewond. Veelal komen ongevallen door roekeloos rijden, slecht onderhouden wegen en te oude voertuigen.