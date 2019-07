‘Verdachte wilde politicus Lübcke al twee keer eerder doden’

De verdachte van de moord op Duitse politicus Walter Lübcke vorige maand, zou al twee keer eerder van plan zijn geweest hem te doden. In 2017 en 2018 zou hij met een vuurwapen op zak naar het huis van de CDU-politicus zijn gegaan met de intentie om hem te vermoorden. Dat schrijven Duitse media op basis van de inmiddels weer ingetrokken verklaring van verdachte Stephan E. Beide keren zou hij achteraf blij zijn geweest dat hij zijn plan niet had doorgezet.

De 45-jarige verdachte bekende eind juni dat hij Lübcke had doodgeschoten vanwege diens uitlatingen in 2015 over de opname van vluchtelingen. Hij zei bovendien alleen te hebben gehandeld. Een week later trok hij zijn bekentenis om onbekende redenen weer in.

Lees ook: Extreem-rechts was in Duitsland nooit weg, maar kreeg wel ‘een nieuwe dynamiek’

Stephan E. zou boos roepend te horen zijn in een video van een bijeenkomst in oktober 2015 waar Lübcke het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel verdedigde. E. zou bij de politie hebben verklaard dat hij op het fragment te horen is en roept: „Ik geloof het niet” en „verdwijn!”.

Extreemrechts

De politie was bij Stephan E. uitgekomen dankzij een DNA-spoor. Eind juni arresteerde de politie nog twee verdachten. De politie vermoedt dat de 64-jarige Elmar J. het wapen heeft verkocht en dat de 43-jarige Markus H. Stephan E. met Elmar J. in contact heeft gebracht.

Stephan E. bewoog zich in extreemrechtse kringen. Hij werd al eens veroordeeld voor een (mislukte) aanslag op een asielzoekerscentrum in de jaren negentig. Ook zou hij samen met Markus H. deel hebben uitgemaakt van een extreemrechtse groep die een betoging tijdens de Dag van de Arbeid op 1 mei 2009 aanviel.