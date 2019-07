Strafhof: militieleider Ntaganda schuldig aan oorlogsmisdaden

De Congolese militieleider Bosco Ntaganda is maandag door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij is veroordeeld voor onder meer moord, verkrachting en het dwingen tot slavernij in 2002 en 2003 in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. De straf wordt later bepaald.

Ntaganda, die de bijnaam The Terminator kreeg, was van 2002 tot 2005 een bevelhebber van de rebellenbeweging UCP. Deze rebellengroep voerde een gewelddadige strijd om de Hema-stam aan de macht te krijgen in de regio Ituri. Hierbij werden honderden mensen gedood. Ntaganda heeft altijd beweerd onschuldig te zijn.

De militieleider Ntaganda werd sinds 2006 door het Strafhof gezocht. Ondanks een het aanhoudingsbevel uit Den Haag kon hij nog generaal worden in het Congolese leger en leidde hij een luxe leven. Hij werd onder meer beschermd door een afsplitsing van de Congolese Tutsi-rebellengroep M23. In 2013 meldde hij zich onverwacht bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda met het verzoek om naar Den Haag te worden gebracht.

De UPC werd geleid door Thomas Lubanga. Hij werd in 2012 al veroordeeld door het Strafhof tot veertien jaar cel. Het strafhof wees smartengeld toe aan slachtoffers van Lubanga. Het geld was bedoeld voor collectieve doeleinden zoals het bouwen van een herdenkings- en ontmoetingscentrum in de getroffen dorpen.