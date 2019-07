Sluit de ramen op de Wallen

Afgelopen woensdag presenteerde burgemeester Halsema van Amsterdam een discussiestuk met vier toekomstscenario’s voor het Wallengebied. Voor wie niet uit Amsterdam komt: het Wallengebied, beter bekend als het Red Light District, is de reden waarom toeristen van over de hele wereld naar Amsterdam komen. De burgemeester sluit niet uit dat deze voornaamste toeristische trekpleister van de stad zal moeten worden gesloten. Dat is een van haar vier scenario’s. In ieder geval moet er daar iets drastisch veranderen, ook volgens de overige drie scenario’s. Het probleem is volgens de gemeente dat toeristen de sekswerkers achter de ramen beschouwen ‘als slechts een attractie om te bekijken’.

Ik was er toevallig onlangs voor het eerst sinds vele jaren weer eens. Ik was met mijn Italiaanse vriendin Stella in Amsterdam voor zaken, we hadden een uurtje over en zij had de Wallen nog nooit gezien. Zij is een keurig meisje van goede komaf en haar nieuwsgierigheid was uitsluitend antropologisch gemotiveerd, dat wil ik graag benadrukken. Zij was geschokt. Niet door de halfblote meisjes die je desgewenst tegen een bescheiden vergoeding kon liefhebben, maar door hun klandizie. Dat waren namelijk geen schuchter in hun kraag weggedoken hoerenlopers, die waren in geen velden of wegen te bekennen, maar onafzienbare drommen joelende toeristen. Het was een dierentuin geworden, waarbij de meisjes achter de ramen de exotische fauna moesten voorstellen. Het was mensonterend.

Die meisjes konden niet eens meer fatsoenlijk hun beroep uitoefenen. Ook ik zou mij als respectabel man wel tien keer bedenken alvorens ik voor het oog van de uitgelaten horden een peeskamertje zou binnenstappen. Het was niet eens meer spannend om op de Wallen rond te lopen. Het massatoerisme maakte elke vorm van stoute geiligheid belachelijk. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van prostitutie, maar ook ik moest toegeven dat het op deze manier geen enkele zin meer had, elke waardigheid had verloren en beter opgeheven zou kunnen worden. Het sluiten van alle ramen op de Wallen leek mij opeens een urgente noodzaak toen ik zag wat er van die Wallen was geworden.

Volgens dat scenario zou er voor de meisjes een andere plek worden gezocht buiten het centrum, want ze moeten toch werken. Maar de meisjes en vooral de exploitanten zien dat niet onmiddellijk zitten. Ze vrezen dat zo’n plek buiten het centrum moeilijk bereikbaar zal zijn. ‘Denk je dat toeristen met de bus naar Westpoort komen?’ zei een van hen tegen een journalist van deze krant.

Dat de toeristen niet naar Westpoort komen wanneer de meisjes daar gaan werken, lijkt mij eerlijk gezegd niet het probleem, maar de oplossing. Ik vrees echter dat toeristen Westpoort binnen de kortste keren zullen weten te vinden. Dan zijn de laatst overgebleven bewoners van de Wallen van de overlast af, maar dan begint de mensonterende toestand elders opnieuw.

Het drama van de hoertjes op de Wallen is een van de voorbeelden die aantonen dat toerisme de stad joelend kapotmaakt. Amsterdam kan niet meer speciaal zijn, want dat trekt toeristen, die per definitie vernietigen wat speciaal is. Er zijn maar twee oplossingen: ofwel de stad wordt doelbewust saai en onaantrekkelijk of zij vindt een manier om toeristen te weren.

Ilja Leonard Pfeijffer vervangt Frits Abrahams tijdens de vakantie