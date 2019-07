Ruiten ingegooid bij huis Groningse journalist

In het huis van de Groningse journalist Willem Groeneveld zijn twee ruiten ingegooid. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. Volgens Groeneveld is de vernieling eenn reactie op een kritisch stuk waaraan hij werkte over een online makelaar.

De 38-jarige Groeneveld, oprichter en hoofdredacteur van de Groninger nieuwssite Sikkom, trof vrijdagnacht naar eigen zeggen vijf keien aan in zijn voortuin en „een poel van glas” in zijn woonkamer. Twee ramen van zijn bovenwoning waren gebarsten of gescheurd. Volgens hem zorgde het dubbelglas ervoor dat de keien - „dat type dat bij spoorbielzen ligt” - terug waren geketst. Buren zouden twee jongens met capuchons op hebben zien wegrennen.

Kritische journalistiek

Groeneveld heeft maandagochtend aangifte gedaan. Hij denkt dat de vernieling het gevolg is van een confrontatie die hij eerder op die vrijdag had met een lokale makelaar. Hij was bij de man langsgegaan voor wederhoor voor een stuk over „een nieuw foefje” dat de online makelaar had bedacht „om huurders weer op kosten te jagen”, zegt Groeneveld. De journalist had al „drie, vier keer” eerder kritisch over de makelaar geschreven.

Toen hij vrijdagmiddag langsging bij de makelaar maakte die volgens Groeneveld een „beweging alsof hij wilde aanvallen”, waarop Groeneveld zei dat hij wegging. De makelaar zou toen het privéadres van de journalist hebben genoemd en hebben gedreigd dat „het steeds dichterbij komt”.

Groeneveld schrijft naar eigen zeggen vaak kritisch over de „cowboys” die actief zijn in Groningen in het vastgoed en de (online) makelaardij. Door zijn stukken wordt hij regelmatig bedreigd, zegt hij. Ook zou Groenevelds adres op internet circuleren. „Mijn vriendin en ik leven al twee, drie jaar met het beeld dat dit zou kunnen gebeuren”, zegt hij. „Maar als het gebeurt, schrik je je toch de tering.”

De politie wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar zegt dat „de vermoedens van de journalist” deel uitmaken van het onderzoek naar het incident.