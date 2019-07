Ruim duizend kunstwerken uit Franse Elysée vermist

Zeker duizend kunstwerken en andere erfgoedattributen worden vermist uit het Elysée in Parijs, het Franse presidentiële paleis. Vermoed wordt dat nog eens 50.000 andere werken uit de Franse Senaat, het Lagerhuis, ambassades en andere overheidsgebouwen kwijt zijn, aldus de Franse krant Le Parisien.

Het gaat om werken die soms al tientallen jaren worden vermist. Recentelijk werd een kandelaar gevonden in het presidentiële paleis na 25 jaar kwijt te zijn geweest. Maar het Mobilier National, dat onder het Franse ministerie van Cultuur twee historische fabrieksgebouwen beheert, heeft nog steeds niet de vingers kunnen leggen op waar nu een ronde tafel van de Franse architect Jean-Michel Wilmotte is gebleven. Ook van een gouden sculptuur, genaamd Vénus et l’Amour en geïnspireerd op het werk van de achttiende-eeuwse beeldhouwer Claude Michel Clodion, is al geruime tijd niets vernomen.

Een deel van de voorwerpen is door onder meer slechte registratie simpelweg kwijtgeraakt. Daarnaast waren tegen het einde van 2018 zeker 2.300 aangiftes van diefstal gedaan, zo verklaart de overheidscommissie die zich bezighoud met de vermissing van deze voorwerpen (CRDOA) tegenover Le Parisien. Vorige maand deed het Elysée nog aangifte van de diefstal van zeven schilderijen.

Tot in de jaren 2000 zijn veel werknemers van overheidsgebouwen met „een aandenken” naar huis gegaan, aldus de CRDOA. Hoewel het aantal diefstallen sinds het strenger registeren van de inventaris in overheidsgebouwen is afgenomen, werd vorig jaar nog een hoge functionaris in het departement Haute-Loire veroordeeld voor het stelen van tentoongesteld kunstwerk. Hij verving het schilderij Dahlias, van de Russische kunstenaar Natalja Gontsjarova, door een kopie en verkocht het voor 12.000 euro aan een verzamelaar. Ook vond de politie recentelijk servies van een ministerie terug op de Franse marktplaats Leboncoin.