Ruim 1.300 Android-apps slaan zonder toestemming gebruikersdata op

Meer dan dertienhonderd Android-applicaties verzamelen persoonlijke gegevens van gebruikers, terwijl zij expliciet hebben aangegeven dat dit niet mag. Dat concluderen onderzoekers van het International Computer Science Institute (ICSI) in Berkeley, meldt de Amerikaanse website CNET maandag. Het gaat onder meer om locatiegegevens en telefoonidentificaties.

Of vervolgens ook misbruik is gemaakt van de verzamelde data, is nog niet onderzocht. De onderzoekers zouden ontwikkelaar van het Android-besturingssysteem Google in september vorig jaar al ingelicht hebben over de problemen met de applicaties. Het techbedrijf zegt dat pas in de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem, Android Q, aanpassingen door te voeren. Zo zouden locatiegegevens in foto’s voortaan worden verborgen. Dat systeem komt echter pas eind dit jaar uit.

1.325 applicaties

De onderzoekers achterhaalden wat met de data gebeurde, ook als consumenten toegang tot de gegevens weigerden. In totaal werden meer dan 88.000 applicaties beoordeeld uit de Google Play Store, waarvan de programma’s gedownload kunnen worden. 1.325 Android-apps schonden daarbij afspraken omtrent de verzameling van gegevens.

ICSI-directeur Serge Egelman concludeert dat het „relatief zinloos” is om consumenten om toestemming voor dataverzameling te vragen. Door wetgeving aan te passen proberen overheden consumenten beter te beschermen. Apple en Google zouden met nieuwe functies ook proberen de privacy van consumenten te verbeteren, maar ontwikkelaars van de applicaties vinden nieuwe manieren om die beschermingssystemen te omzeilen.