Slob wil diploma voor alle leerlingen speciaal onderwijs

Voortaan krijgen ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma. Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Slob hoopt de wetswijziging vanaf het schooljaar 2021-2022 door te voeren.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er voor ongeveer 37.500 leerlingen die door hun handicap of chronische aandoening extra begeleiding nodig hebben en niet terechtkunnen op een reguliere middelbare school. Een deel van hen kan, met extra begeleiding, een vmbo-, havo- of vwo-diploma halen.

Andere kinderen volgen de profielen dagbesteding en arbeidsmarkt en bereiden zich voor op onder meer zelfredzaamheid, onbetaald werk of een baan op de beschermde arbeidsmarkt. Die leerlingen doen geen centraal eindexamen en gingen tot nu toe dan ook zonder diploma van school. Maar, omdat iedereen „een bekroning op het einde van zijn middelbare schooltijd” verdient, aldus Slob, gaat dit nu veranderen.

Eerder kondigde Slob al aan dat ook leerlingen in het praktijkonderwijs - bedoeld voor kinderen voor wie het vmbo te zwaar is - na afronding een schooldiploma krijgen. Door deze twee wetswijzigingen krijgt voortaan elke scholier die een middelbare school afrondt een diploma.