Onderwijsinspectie: RUG stak onterecht 1 miljoen in Chinese campus

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft in totaal 1 miljoen euro publiek geld gebruikt bij de voorbereidingen van een eigen campus in het Chinese Yantai. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een maandag gepubliceerd rapport.

Eerder dit jaar stelde onderzoeksbureau Ecorys al vast dat de universiteit ten onrechte 669 duizend euro belastinggeld uitgaf bij de voorbereidingen van de Chinese campus. Dat bedrag kwam tot stand na onderzoek naar urenregistraties van universiteitsmedewerkers. Medewerkers waren veel vaker bezig geweest met het voorbereiden van de Chinese campus dan officieel geregistreerd was.

De Onderwijsinspectie deed daarnaast onderzoek naar het bedrag dat de RUG ten onrechte in de Chinese campus stak. De totaalsom aan onterecht gebruikt publiek geld komt daarmee nu op 1 miljoen. De RUG betaalt dat geld terug.

Onderzoek door studentenpartij

Het plan voor een campus waar 10.000 Chinese studenten zouden kunnen studeren stamt uit 2015. Het kreeg steun van toenmalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA), mits er geen publiek geld in het project gestoken zou worden. Begin vorig jaar strandde het plan, nadat de Universiteitsraad zich er tegen keerde, mede om de financiële risico’s.

Lange tijd bleef de universiteit ontkennen dat bij de voorbereidingen van de campus gebruik was gemaakt van publiek geld. Pas na een onderzoek van studentenpartij DAG werd een officieel onderzoek gestart. Studentraadslid Jasper Been, die het onterecht gebruik van publiek geld onthulde, is blij dat de Onderwijsinspectie nu tot dezelfde conclusie komt. Wel benadrukt hij dat de Raad van Toezicht nog steeds geen verantwoording heeft afgelegd. „Waar was de Raad van Toezicht, terwijl er zoveel signalen waren dat er dingen mis gingen? Waarom hebben ze dit niet voorkomen? Op die vragen willen we nog steeds een antwoord.”

‘Moeite met de conclusie’

In het rapport van de inspectie is ook de zienswijze van de RUG opgenomen. Volgens de universiteit had men „achteraf gezien” afspraken over „verantwoording van uren, intern helderder en uitdrukkelijker kunnen communiceren” om te voorkomen dat medewerkers onterecht aan de voorbereiding van Yantai werkten. Wat betreft het precieze bedrag aan publiek geld dat is aangewend schrijft de RUG „moeite met de conclusie van de Inspectie” te hebben. Niettemin schrijft de universiteit het volledige bedrag terug te betalen.