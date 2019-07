Nummer een van de wereld Barty uitgeschakeld op Wimbledon

Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld in het vrouwentennis, is maandag uitgeschakeld in de vierde ronde op Wimbledon. De Australische verloor in drie sets van Alison Riske uit de Verenigde Staten. Het werd 3-6, 6-2 en 6-3.

Voor Riske is het de eerste keer dat ze de kwartfinale haalt op een grand slam. Ze staat 55ste op de wereldranglijst en kwam in acht eerdere optredens op het prestigieuze grastoernooi nooit verder dan de derde ronde. Barty won vorige maand op Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Riske op haar beurt won het grastoernooi van Rosmalen, waar ze in de finale Kiki Bertens versloeg.

De Australische is de volgende in een hele reeks uitgeschakelde topspeelsters op Wimbledon. Ook Naomi Osaka (tweede van de wereld), Kiki Bertens (vierde) en Angelique Kerber (vijfde) liggen al uit het toernooi.

Lees ook: Kan wonderkind Gauff haar belofte wel inlossen?

Grote namen in actie

Maandag worden bij zowel de mannen als de vrouwen alle partijen in de vierde ronde afgewerkt. Later op de dag komen bij de heren onder anderen Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal in actie.

Bij de vrouwen spelen Karolina Pliskova en Serena Williams. Ook tienersensatie Cori Gauff staat op de baan, tegenover de Roemeense Simona Halep.