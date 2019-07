Negen Europese dopinglabs opgerold, 234 arrestaties

3,8 miljoen dopingmiddelen, 17 criminele groepen, 9 illegale Europese laboratoria en 234 arrestaties. Europol meldt maandag dat in samenwerking met 33 landen waaronder Nederland de „grootste actie in zijn soort ooit” tegen dopingcriminaliteit is uitgevoerd.

Bij de zogeheten Operatie Viribus - waar de anti-dopingsautoriteit WADA bij betrokken was - werd verder 24 ton aan steroïden in beslag genomen. In totaal werd aangifte gedaan tegen bijna duizend mensen voor het produceren, handelen of gebruiken van de illegale middelen. De exacte locaties en nationaliteiten van verdachten werden niet bekendgemaakt.

De afgelopen twintig jaar is de wereldwijde handel in onder meer anabolen toegenomen, stelt Europol. Producenten zouden „met wat richtlijnen van het internet en zonder chemische kennis zeer giftige doping en namaakgeneesmiddelen maken”.

Dark web

Vaak worden dergelijke laboratoria aangestuurd door een criminele organisatie, maar volgens Europol zijn ook individuen met kleinere dopinglabs opgepakt. De middelen werden online verkocht, of simpelweg in lokale fitnesscentra, straatwinkeltjes of op een lokale markt.

Er zou sprake zijn van „continue groei van ongeautoriseerde en ongereguleerde online apotheken, onder meer op het dark web”. Uit het onderzoek blijkt dat met dergelijke middelen steeds meer op sociale media worden geadverteerd. Voor betalingen worden steeds vaker naast creditcards ook cryptovaluta gebruikt.

In totaal deden 23 Europese lidstaten mee. Italiaanse en Griekse politie hadden de leiding over het onderzoek, dat zich verder uitstrekte tot tien niet-EU-landen zoals Colombia, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten.