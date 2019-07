Nabil B. - van gesjeesde student tot belangrijke troef van het OM

Het nieuws in het kort: Nabil B. heeft verklaard dat hij het kenteken heeft nagetrokken van de auto waarin misdaadblogger Martin Kok reed toen hij werd vermoord op 8 december 2016. Dat blijkt uit dossierstukken die NRC heeft ingezien.

Volgens de verklaringen van Nabil B. hoorde hij pas achteraf dat het ging om de voorbereiding van de moordaanslag op Martin Kok . Ook de vriendin van zijn broer wist dat niet. Nabil B. is wel bewust betrokken geweest bij 2 liquidaties in de Utrechtse onderwereld. In de kroongetuigedeal is afgesproken dat het Openbaar Ministerie een celstraf eist van 12 jaar.

. Ook de vriendin van zijn broer wist dat niet. Nabil B. is wel bewust betrokken geweest bij 2 liquidaties in de Utrechtse onderwereld. In de kroongetuigedeal is afgesproken dat het Openbaar Ministerie een celstraf eist van 12 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie is Ridouan T. de opdrachtgever van deze drie moorden. Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., stelt dat haar cliënt iedere betrokkenheid ontkent.

Wie is deze man? Je hoort het de agenten denken bij het lezen van de verklaringen van Nabil B. Twee weken eerder is de man die nu voor hen zit, opgepakt wegens wapenbezit. Hij heeft amper een strafblad. En nu legt hij uiterst belastende verklaringen af over een serie afrekeningen het criminele milieu.

Nabil B. is kroongetuige in de grootste strafzaak die op dit moment loopt tegen de criminele groep rond de voortvluchtige Ridouan T. en zijn rechterhand Saïd R., twee Marokkaanse Nederlanders uit Utrecht en omgeving. Deze week beoordeelt de rechtbank de voortgang van dit onderzoek en wordt Nabil B. mogelijk voor het eerst gehoord als getuige in een openbare zitting.

Nabil is niet het klassieke voorbeeld van een jongen uit een achterstandsgezin die in het criminele milieu belandt. Integendeel. In Overvecht werd zijn familie alom gerespecteerd. Een modelgezin, voorbeeld voor de hele buurt. Het gezin emigreerde in de jaren 70 van Marokko naar Utrecht. Terwijl hun vader werkte in de Vrumona-fabriek maakte een aantal telgen uit het gastarbeidersgezin de droom van hun ouders waar. Zij bewezen dat je best doen en hard werken maatschappelijk succes oplevert. De oudste zoon Khalid klom op in de wereld van de haute finance en schopte het tot dealmaker bij KPMG. Broer Redouan werd een gerespecteerd ondernemer. Ook twee zussen hadden maatschappelijk succes. Ze zijn trots op hun netwerk en hun cv’s.

Lag dergelijk maatschappelijk succes ook voor Nabil in het verschiet? Volgens Algemeen Dagblad bleef het nakomertje van het gezin op het gebied van schoolprestaties achter bij zijn broers en zussen. Hij deed vmbo in Zeist. Daar haalde hij in 2004 zijn diploma metaalbewerking. Daarna is hij begonnen met een opleiding tot architect, vertelt hij aan zijn verhoorders, maar die opleiding maakt hij niet af.

De gesjeesde student uit Overvecht is bijna twintig wanneer hij zijn heil op straat zoekt. Daar handelt hij in van alles en nog wat. Legaal of illegaal. Dat maakt niet uit. „Als je twaalfhonderd euro verdient en je werkt er keihard voor, dan neem je daar genoegen mee”, zal hij later zeggen. „Maar als je binnen twee dagen vijftien meier verdient met een half uurtje werk… Ja, dat kan wel nog een keertje.”

Een van de dingen die Nabil verhandelt is hennep. Hij kweekt zelf ook. Maar wiet is moeilijke handel. Niet voor niets luidt het adagium op straat: ‘wiet verdriet’. In 2009 wordt hij gepakt vanwege het runnen van een grote wietplantage. Daarna zit hij met een grote schuld, zo’n 80.000 euro. Via zijn contacten komt Nabil op een gegeven moment terecht in koffiehuis Sahara aan de Vleutenseweg in Utrecht. Daar, in een hoekje, zit steevast een man die door de rest van de bezoekers ‘Kleine’ wordt genoemd: Ridouan T.

Wanneer Nabil een paar keer in Sahara geweest is, geeft hij Ridouan T. bij binnenkomst een hand. Daarmee is het eerste contact gelegd. Steeds vaker volgt op de begroeting een kort praatje. Ridouan staat bekend als een gangmaker in de tent. Je kan met hem lachen. Hij heeft steevast een fles Blue Label voor zich staan. Wanneer hij aangeschoten is, deelt hij soms briefjes van 500 euro uit aan de andere mensen in het koffiehuis. Nabil neemt het geld niet aan.

Schaken tot diep in de nacht

Ridouan T. is ook een heethoofd, vertelt Nabil zijn verhoorders. En altijd gewapend. Zo vertelt hij over een incident waarbij een van de gasten van Sahara iets te bijdehand doet tegen Ridouan T. Die trekt daarop een vuurwapen. Doordat andere gasten tussenbeide springen, wordt erger voorkomen. De stevige reputatie van Ridouan weerhoudt Nabil er niet van om toenadering te zoeken. De twee vinden elkaar met schaken.

Ridouan staat bekend als een goede schaker, en ook Nabil speelt niet onverdienstelijk. Uiteindelijk belanden de twee mannen een keer tegenover elkaar achter het schaakbord. De eerste drie potjes worden eenvoudig door Ridouan gewonnen. Die heeft er daarna geen lol meer in en wil eigenlijk stoppen. Daarop oppert Nabil om nog één potje te spelen. Hij heeft nu pas door hoe zijn tegenstander speelt. Als Ridouan ook dit potje wint, belooft Nabil de rekening te betalen. Dat gebeurt niet. De mannen spelen van zeven uur ’s avonds tot diep in de nacht door. Eindstand: 18-3 voor Nabil, zo vertelt hij aan zijn verhoorders. Of het grootspraak is die in het criminele milieu wel vaker voorkomt, valt niet te controleren.

Niet alleen schaken bindt de twee mannen. Ook hun afkomst. Waar koffiehuis Sahara voor het overgrote deel wordt bezocht door Marokkanen uit het Rif, zijn Ridouan en Nabil Arabieren. Hun families komen uit dezelfde stam; Jeblia in de omgeving van de Marokkaanse stad Chefchaouen. Uiteindelijk doet Ridouan een voorstel: Nabil kan een partij speed voor hem naar Madrid brengen. Een lucratief handeltje dat uiteindelijk niet doorgaat, maar de eerste stap is gezet.

Een tijd later dient een nieuwe klus zich aan. Daarmee zal Nabil zich, naar eigen zeggen, bewijzen bij de organisatie van Ridouan T. Het gaat om een zogenaamde kamikazemissie. Die term wordt door drugssmokkelaars gebruikt voor het uithalen van drugs uit containers die nog gecontroleerd moeten worden. Nabil moet met de uithaalploeg mee om er op toe te zien dat de handel niet gestolen wordt. De actie loopt voorspoedig. Nabil hoort erbij. Vanaf dat moment valt hij onder Saïd R., ook een Nederlandse Marokkaan uit Utrecht. Saïd geldt als een soort vaderfiguur in de groep. Als jongens alcohol drinken, houden ze hun glas onder de tafel wanneer hij binnen komt.

Meer en meer zit Nabil in de handel in blokken cocaïne. Bij de politie zal hij later vertellen dat hij de ernst van die handel heeft onderschat. „Met softdrugs heb je softe problemen, met harddrugs heb je harde problemen. De klappen van sofdrugs zijn toch anders dan de klappen van harddrugs. In plaats van tien stappen vooruit ga je er soms vijftien achteruit.”

Liquidatie met machinepistool

In de zomer van 2016 gaat Nabil nóg een grens over. Op woensdag 22 juni stuurt hij om kwart over tien ’s avonds met zijn versleutelde PGP-telefoon een bericht naar Saïd: „Ik zie die hond nu naar buiten komen met een man in een groen shirt.” Op dat moment zit Nabil te posten in de Utrechtse wijk Overvecht. Zijn doelwit is Ranko Scekic, een vijand van de groep waar hij nu toe behoort.

Scekic behoort tot de entourage van een criminele rivaal van Ridouan T. Nabil volgt hem al weken en kent de buurt op zijn duimpje. Hij heeft op enig moment zelfs een auto geposteerd met een camera die was gericht op de voordeur van Scekic. De camera werkte echter niet, vandaar dat hij zelf maar ging posten. Heel even verliest Nabil de twee mannen uit het oog en dan ziet hij Scekic plotseling richting zijn huis rennen. Hij ziet ook een vrouw die in paniek is en een man in een blauwe jas en een petje op.

De actie is ingezet, weet Nabil. In paniek start hij zijn auto en rijdt hij weg. Tegelijkertijd stuurt hij een bericht aan Saïd: „Wat doe je nou man. Die mensen zetten actie in waar ik bij ben.” Het is niet de bedoeling dat Nabil getuige is van wat er staat te gebeuren. Scekic wordt met een machinepistool neergeschoten. Als hij op de grond ligt schiet de schutter van dichtbij een kogel door zijn hoofd. Scekic sterft ter plekke. Hij is 45 jaar oud geworden.

Nabil is direct betrokken bij het plegen van deze liquidatie. Op verzoek van Saïd heeft hij meegeholpen met het observeren van Ranko Scekic en het leveren van een safehouse voor de schutters. Het is niet de laatste liquidatie waarbij hij betrokken raakt.

Nabil en een van zijn broers hebben namelijk al jaren een handeltje. De nieuwe vriendin van zijn broer is boa voor een bedrijf dat parkeercontroles uitvoert voor de gemeente Amsterdam. In die hoedanigheid kan zij kentekens natrekken. Het werkt als volgt: Nabil geeft aan zijn broer door welk kenteken moet worden nagetrokken. Daarop legt zijn broer contact met zijn vriendin en kijkt zij in de systemen. Per kenteken wordt 100 euro betaald.

Op 8 december 2016 krijgt Nabil te horen dat hij met spoed een kenteken na moet trekken. Via FaceTime voert hij vervolgens een gesprek met de vriendin van zijn broer. Tijdens dit gesprek houdt Nabil een briefje omhoog met daarop het kenteken. Later krijgt Nabil van de vrouw te horen dat de auto op naam staat van een wat oudere man uit Volendam.

Een dag later blijkt dat de bekende misdaadblogger Martin Kok is geliquideerd in Laren. Kok blijkt te zijn doodgeschoten in de auto van zijn vader. Nabil realiseert zich pas dan dat het kenteken van de auto dat hij heeft na laten trekken op naam van de vader van Kok staat. Het is de tweede keer dat Nabil betrokken is bij een levensdelict. Dit keer, zo vertelt hij de politie, zonder dat hij het wist.

Diezelfde maand krijgt Nabil een verzoek of hij auto’s kan regelen. Via Saïd R. krijgt Nabil te horen dat zijn opdrachtgever Ridouan T. een aantal auto’s nodig heeft waaronder een Audi Q5 en een Audi A5. Nabil zet de bestelling uit en begin 2017 wordt de Audi A5 gestolen en met valse nummerplaten ‘koud gezet’ in Utrecht. De auto is gecontroleerd en klaar voor gebruik, de sleutel ligt verstopt achter een band.

Vlak na de jaarwisseling krijgt Nabil te horen dat een Marokkaanse jongen met de bijnaam Imo moet worden vermoord. De reden? Nabil vertelt dat deze Imo over Ridouan T. heeft lopen roddelen. Imo zou informatie hebben gegeven aan een rivaal van Ridouan T., daarom moet hij dood. Naast het regelen van de auto’s krijgt Nabil te horen dat ze een goede foto zoeken van Imo en zijn verblijfplaats willen weten. Imo moest volgens Nabil „naar de hel”.

Een paar dagen later krijgt Nabil een voor hem schokkend bericht. In de vroege ochtend van 12 januari 2017 is Hakim Illi vermoord, een goede bekende van Nabil. Illi is de bijnaam van Hakim, hij woonde in dezelfde flat als Imo aan de Faustdreef in Utrecht. Snel daarna gaat het verhaal dat de schutters die Imo moesten vermoorden de verkeerde persoon hebben gepakt. Zowel Imo als Hakim zijn die nacht rond hetzelfde tijdstip thuisgekomen en uiteindelijk hebben de schutters zich vergist.

Nabil kent Hakim heel goed, hij komt al zijn hele leven over de vloer bij zijn familie. Ze hebben samen bruiloften gevierd.

Snel daarna komt Nabil erachter dat na de moord op Hakim een Audi in brand is gestoken op een kilometer afstand van de flat waar Hakim woonde. Het is de Audi A5 die Nabil heeft geleverd. In het Utrechtse milieu gonst het van de geruchten. Hakim is namelijk een kind van een bekende onderwereldfamilie en al snel blijkt dat de familie van Hakim op zoek is naar „ene Nabil uit Overvecht”. Iemand zou Nabil de week daarvoor hebben gezien toen hij bezig was met de valse nummerplaten voor de gestolen Audi A5.

Nabil vervloekt zijn eigen hebzucht

Nabil voelt dat hij klem komt te zitten. Omdat hij de familie van Hakim goed kent, wil hij vertellen wat er is gebeurd. Maar als hij dat doet, brengt hij zijn opdrachtgever in de problemen. Ridouan T. is namelijk óók een goede bekende van de familie van Hakim. Wat Nabil ook zegt, dit kan niet goed aflopen. Uiteindelijk heeft hij op vrijdagavond een ontmoeting met een neef van Hakim. Nabil vertelt een verhaal over een Nederlander die de auto zou hebben geregeld. Dat heeft hij zo afgesproken met zijn opdrachtgevers Saïd R. en Ridouan T.

Die nacht kan Nabil niet slapen. Hij komt dan tot de conclusie dat het over is, vertelt hij aan zijn verhoorders. „Ik moest het aan iemand vertellen en daarna naar justitie stappen. Ook al ben ik heel goed met Ridouan T., die pakt mij gewoon. Dat wist ik ook. Ridouan T. is heel heftig. Kortom: ik was van twee kanten de klos.”

De dag daarna maakt Nabil een afspraak met een oom van Hakim. Aan hem vertelt hij het hele verhaal, inclusief de betrokkenheid van Ridouan T. Later die dag stapt Nabil naar de politie. Hij laat zich in bezit van een wapen arresteren. Het is zaterdag 14 januari 2017. Nabil is uitgeschaakt.

In de weken daarop vertelt Nabil zijn hele verhaal. Was hij maar kweker gebleven, laat Nabil zich na twee weken ontvallen. Het is wel hard werken maar het levert ook veel op, als je het goed doet bijna 4.000 euro per week. Nabil vervloekt zijn eigen hebzucht. Hij had net als zijn broer ook een eigen bedrijf kunnen hebben. Nabil doelt op zijn broer Reduan. Op dat moment kan Nabil nog niet vermoeden wat er gebeurt als een jaar later duidelijk wordt dat hij een kroongetuigendeal heeft gesloten met justitie. Een week nadat dit openbaar is gemaakt, komt de klap: een huurmoordenaar schiet zijn broer Reduan in het trappenhuis van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord dood.

Rechtszaak Megaproces tegen vijftien verdachten

26Marengo is de naam van het onderzoek naar het criminele samenwerkingsverband rond Ridouan T. en zijn rechterhand Saïd R. Ze staan bovenaan de lijst meest gezochte criminelen van Nederland. Justitie looft per persoon 100.000 euro uit, voor de tip die leidt tot hun aanhouding. Naast de twee hoofdverdachten worden nog dertien andere mannen beschuldigd van betrokkenheid bij deze criminele organisatie. Volgens het OM zijn zij betrokken bij tenminste acht liquidaties of pogingen daartoe. Deze week heeft de rechtbank drie dagen uitgetrokken om de voortgang van dit immense onderzoek te bespreken. Ook staat ook een eerste openbare verhoor gepland van kroongetuige Nabil B. Het is nog niet duidelijk of dat daadwerkelijk doorgaat. Advocaten hebben bij eerdere zittingen bezwaar gemaakt, gezien de omvang van het dossier. Zij vinden dat er meer tijd nodig is.