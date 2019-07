Mensenrechtenchef VN: detentiecentra VS inhumaan

De VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet is „geschokt” over de omstandigheden in detentiecentra in het Zuiden van de Verenigde Staten. Voornamelijk het vasthouden van kinderen en het uit elkaar halen van gezinnen noemt ze in een maandag gepubliceerde verklaring „wreed” en „inhumaan”.

Ook wijst ze op de erbarmelijke omstandigheden waarin veel kinderen uit de vaak Midden-Amerikaanse gezinnen verkeren. Zij moeten in overvolle ruimtes op de grond slapen en hebben vaak geen toegang tot toereikende gezondheidszorg, voedsel of sanitaire voorzieningen.

Bachelet benadrukt dat het vastzetten van migranten en vluchtelingen „een laatste redmiddel” zou moeten zijn en roept de Amerikaanse autoriteiten op om alternatieven te zoeken voor de groep migranten. De Hoge Commissaris verwijst daarbij naar een vorige week verschenen rapport over de slechte omstandigheden van zeven detentiecentra in de staat Texas. In het rapport van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid staat onder meer dat er veel te veel mensen worden vastgehouden in de centra.

Nadat bij het aantreden van president Donald Trump het aantal migranten bij de zuidgrens even afnam, is dat aantal de afgelopen tijd weer toegenomen. Afgelopen mei hielden grenswachten 144.000 personen aan, het hoogste aantal in dertien jaar.