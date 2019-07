Meer slachtoffers melden zich kort na seksueel geweld

Het aantal slachtoffers van verkrachting of aanranding dat zich binnen zeven dagen bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) meldt, is in 2018 met ongeveer de helft gestegen ten opzichte van een jaar eerder. „Deze cijfers laten zien dat steeds meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden”, zegt landelijk coördinator Iva Bicanic in het vrijdag gepubliceerd jaarverslag.

In totaal meldden in 2018 3.250 slachtoffers van seksueel geweld zich bij een van de zestien locaties van het CSG, vergeleken met 2.624 in 2017. Bijna de helft van de meldingen vorig jaar betrof recent seksueel geweld, dat maximaal zeven dagen daarvoor plaatsvond. Bijna een op de drie slachtoffers was minderjarig.

De cijfers zijn volgens Bicanic slechts „het topje van de ijsberg.” 10 procent van de acute slachtoffers zijn volgens haar in beeld.

Centrum Seksueel geweld Eerste hulp bij verkrachtingszaken

Schaamte

Ruim de helft van de slachtoffers van recent seksueel gebruik onderging vorig jaar een forensisch onderzoek. Bewijsmateriaal uit dit soort onderzoeken, die kort na het geweld moeten plaatsvinden, zijn essentieel voor eventuele latere vervolging van daders. Ook voor verdere medische en psychische hulp is het belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld zich snel melden.

Volgens Bicanic wijzen de cijfers erop dat het belang van deze eerste eerste zeven dagen „steeds meer door begint te dringen”. CSG lanceert dit jaar een chatfunctie om nog meer slachtoffers te helpen. Bicanic:

„Voor veel slachtoffers is het nog altijd te moeilijk om direct na het meemaken van seksueel geweld professionele hulp te zoeken en de politie te betrekken. Ze schamen zich, voelen zich angstig en schuldig, zitten vast in een afhankelijkheidsrelatie en willen het liefst vergeten wat er is gebeurd. Het is belangrijk om ook deze groep te bereiken.”

De zestien locaties van het het Centrum Seksueel Geweld zijn overwegend gevestigd in ziekenhuizen. In zulke centra is medische en psychologische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld 24 uur per dag beschikbaar. Ook wordt samengewerkt met de politie en kan forensisch-medisch onderzoek plaatsvinden. Vorig jaar werd het laatste CSG geopend bij Breda en werd de landelijke uitrol voltooid. In 2012 opende het eerste CSG in Utrecht, naar succesvol Scandinavisch voorbeeld.