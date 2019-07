Lerarentekort in het basisonderwijs verder toegenomen

Het tekort aan docenten in het basisonderwijs is afgelopen jaar verder toegenomen. Basisscholen verwachten na de zomervakantie uit te komen op een tekort van 1.400 docenten, 7 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt maandag uit een peiling onder ruim driehonderd schoolbesturen in opdracht van koepelorganisatie PO-Raad.

Op dit moment, vlak voor het einde van het schooljaar, bedraagt het tekort 3.500 leraren, 5 procent meer dan vorig jaar. Een deel van die vacatures zal nog in de zomer worden opgevuld, verwacht de PO-raad.

Het gevolg van het tekort is dat meer schoolbesturen met een tekort zeggen te overwegen onbevoegden voor de klas te zetten. Dit jaar denkt één op de vier schoolbesturen hierover na, vorig jaar was dit één op de zes. Ook is het aantal scholen dat stagiair(e)s voor de klas zet toegenomen, van 45 procent in 2018 naar 55 procent in 2019. Daarnaast vragen scholen leraren steeds vaker om later met pensioen te gaan. Vorig jaar deed 8 procent van de scholen dit verzoek, dit jaar ligt dat percentage op 14 procent.

Verschillen nemen toe

Basisscholen zijn verder op zoek naar vierhonderd onderwijsondersteuners en 320 directeuren. Dat laatste betekent dat bijna één op de twintig scholen zonder schoolleider dreigt te komen te zitten.

Opvallend is dat het aantal scholen met een lerarentekort afgelopen jaar is afgenomen, terwijl het totale tekort aan docenten is toegenomen. „Daarmee groeien de verschillen tussen scholen en daarmee ook de kansenongelijkheid voor leerlingen”, schrijft de raad. Zo verlaten steeds meer docenten het speciaal onderwijs, omdat ze in het regulier onderwijs meer kunnen verdienen.

Om de tekorten tegen te gaan, eist het basisonderwijs 1,03 miljard euro van het kabinet. Dit geld is bedoeld voor hogere salarissen en het verbeteren van het carrièreperspectief van onderwijsondersteuners en schoolleiders.

Vorig jaar juli bleek dat het aantal aanmeldingen bij de pabo’s substantieel is toegenomen. Bij de deeltijdopleidingen was het aanmeldingspercentage zelfs 30 procent hoger dan het jaar ervoor.