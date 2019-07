Kroongetuige Nabil B. trok familie mee in georganiseerde misdaad

Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan T., heeft zijn eigen familie meegetrokken in de georganiseerde misdaad. Dat blijkt uit zijn eigen verklaringen die door NRC zijn ingezien.

Het dossier laat zien hoe gemakkelijk mensen zonder criminele intenties gecorrumpeerd kunnen raken. Nabil B. vertelt dat de vriendin van een van zijn drie broers sinds 2012 kentekens heeft natrokken voor Nabil B. met medeweten van zijn broer. De namen van de broer en zijn partner zijn weggelakt. De vrouw werkte als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het particulier bedrijf dat parkeercontroles uitvoert voor de gemeente Amsterdam. Nabil B. betaalde 100 euro per kenteken.

Nabil B. vertelt ook dat op de dag van de liquidatie van misdaadblogger Martin Kok in december 2016 het kenteken is nagetrokken van de Volkswagen Polo waarmee Kok naar een bordeel in Laren is gereden. Het kenteken van de auto, die op naam stond van zijn vader, heeft Nabil B. via Facetime doorgegeven aan de vriendin van zijn broer. Vervolgens heeft zij nagetrokken welke naam bij het kenteken hoorde. Nabil B. gaf daarna het kenteken door aan zijn opdrachtgever. Die avond is Martin Kok vlak voor middernacht doodgeschoten in de VW Polo die stond geparkeerd op het terrein van het Larense bordeel dat hij had bezocht. In zijn verklaring vertelt Nabil B. dat hij en de vriendin van zijn broer niet wisten dat de informatie over het kenteken zou worden gebruikt bij een liquidatie. De advocaat van Nabil B. wil geen vragen beantwoorden over zijn cliënt.

Liquidatie en vergismoord

Eerder dat jaar is Nabil B. volgens zijn eigen verklaring wel betrokken geweest bij een liquidatie in Utrechtse wijk Overvecht waarbij de Montenegrijn Ranko Scekic is vermoord. En eind 2016 raakte Nabil B. opnieuw betrokken bij de voorbereiding van een moordaanslag. Hij regelde de vluchtauto voor de schutters die verantwoordelijk zijn voor de vergismoord op Hakim C., een lid van een bekende onderwereldfamilie uit Utrecht. Nabil B. kende Hakim en zijn familie heel goed.

Door zijn betrokkenheid bij die liquidatie vreesde Nabil B. voor zijn leven en besloot hij zich aan te geven bij de politie. In ruil voor strafvermindering en bescherming sloot hij een kroongetuigendeal met het justitie. Tussen 28 januari 2017 en 17 mei 2017 heeft hij een serie van ten minste dertig verklaringen afgelegd waarin wordt gesproken over minstens acht liquidaties, pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan. Hoofdverdachten in het onderzoek naar deze liquidaties zijn Ridouan T. en Saïd R. Beide mannen zijn op de vlucht en staan internationaal gesignaleerd. Als zij voor de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak niet worden gevonden, zullen ze bij verstek worden vervolgd.

Dagblad het AD meldde begin juni dat het OM in ruil voor zijn verklaringen twaalf jaar celstraf zal eisen tegen Nabil B.. Deze week zal het OM tijdens een openbare zitting de deal met Nabil B. toelichten. Ook wil het OM een begin maken met het verhoren van Nabil B.

Reactie Inez Weski

Advocaat Inez Weski die hoofdverdachte Ridouan T. bijstaat, noemt de wijze waarop de verklaringen tot stand zijn gekomen „zorgwekkend”. „De wijze waarop de kroongetuige tijdens de verhoren is bejegend roept te veel vragen op”, aldus Weski. In reactie op beschrijvingen van Nabil B. van ontmoetingen en telefonisch contact met Ridouan T. stelt Weski dat de kroongetuige juist erkent in zijn verklaringen dat hij geen direct of telefonisch contact heeft gehad met haar cliënt. Weski: „De kroongetuige blijkt overigens over wel meer personen waar hij geen contact mee heeft gehad, allerlei speculerende uitspraken te doen. De vraag is wat die verklaringen eigenlijk waard zijn.”

De betrokkenheid van zijn familie bij de criminele activiteiten van Nabil B. is wrang omdat zijn broer Reduan is vermoord een week nadat in maart 2018 de kroongetuigendeal bekend werd gemaakt. De moordenaar van Reduan is eerder dit jaar tot 20 jaar celstraf veroordeeld. Tijdens de strafzaak heeft het OM het vermoeden uitgesproken dat Ridouan T. achter deze moord zit. Daarvoor is echter geen hard bewijs gevonden. Tijdens die zitting bleek ook dat de familie van Nabil B. helemaal uit elkaar is gevallen omdat zij sinds de moordaanslag op Reduan zwaar wordt beveiligd en niet meer vrij over straat kan bewegen.

Richard Korver, advocaat van de moeder van de kinderen van Reduan, zegt dat zijn cliënt teleurgesteld is over het uitlekken van deze verklaringen. Zij is daarvan niet op de hoogte en wil er inhoudelijk niets over zeggen.