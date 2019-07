Kaketoe met ritmegevoel kent veertien danspasjes

De geelkuifkaketoe Snowball kan op veertien verschillende manieren dansen op muziek. Bijvoorbeeld door kop en poot synchroon op en neer te bewegen. Of door zijn kop op en neer te schudden. Of door een pootje op te lichten terwijl zijn kop heen en weer gaat. Of door met zijn kop een rondje te draaien tegen de klok in. En dat allemaal ritmisch op muziek, in dit geval Girls just wanna have fun van Cyndi Lauper en Another one bites the dust van Queen.

Dat Snowball het ritme van muziek kon overnemen, gold tien jaar geleden al als een grote doorbraak in het onderzoek van muzikaliteit, maar nu blijkt uit een nieuwe analyse van oude Snowball-experimenten door neurowetenschapper en professioneel danser Joann Jao Keehn dat de vogel ook nog eens heel gevarieerde bewegingen kan maken. Keehn en haar collega’s publiceren deze week hun conclusies in Current Biology.

Opvallend is dat Snowball altijd in korte stukjes danst, met gemiddeld iedere vier seconden een ander ‘pasje’ of even rust. En als dezelfde muziek nog eens afgespeeld werd, danste hij nooit eenzelfde pasje bij hetzelfde stukje muziek.

Hoe Snowball al die verschillende bewegingen heeft opgepikt is nog een raadsel. Papegaaien en kaketoes zijn goede imitatoren, dus in theorie kan Snowball de bewegingen bij zijn op muziek dansende baasje hebben afgekeken. Dat zou cognitief een flinke prestatie zijn, gezien de grote verschillen in lichaamsbouw tussen mens en vogel. Een andere verklaring, dat Snowball ze zelf heeft bedacht, zou eveneens indrukwekkend zijn, omdat die creativiteit hier los staat van belangrijk gedrag, zoals voortplanting of voedselverwerving.

Gevraagd om commentaar vindt de Amsterdamse hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing het geen sterk onderzoek. Hij vindt het opvallend dat de Snowballs keuze voor specifieke dansvormpjes niet beinvloed wordt door de muziek. „Snowball heeft een indrukwekkend repertoire aan dansjes maar er zit verder geen structuur in, met andere woorden: het is geen choreografie.”