Julian Alaphilippe wint derde Tour-etappe, pakt het geel

De Fransman Julian Alaphilippe heeft maandag de derde etappe in de Tour de France gewonnen. Na een solo van 15 kilometer kwam de 27-jarige renner van Deceuninck-Quickstep als eerste aan in finishplaats Épernay. Mike Teunissen van Jumbo-Visma verliest daarmee zijn gele trui.

De 215 kilometer lange etappe van Binche naar Épernay kende een lastig slot, met drie klimmetjes van de derde categorie en een van de vierde. Een vijftal vormde lange tijd de kopgroep, van wie de Belg Tim Wellens het langste vooruit wist te blijven. Op 15 kilometer van de meet werd hij door de Fransman Alaphilippe voorbijgefietst.

Alaphilippe bleef het uitgedunde peloton voor en pakte zo de derde Tour-overwinning uit zijn loopbaan. Vorig jaar won hij de tiende en de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Mike Teunissen, die twee dagen in het geel reed, moest vlak voor de top van de laatste col lossen uit het peloton en kwam op achterstand binnen.

🏆 Victory for Julian Alaphilippe!

🏆 Victoire en solitaire de Julian Alaphilippe ! @alafpolak1 #TDF2019 pic.twitter.com/PjRq59tbNN — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2019

Dinsdag begint het peloton in Reims aan de vierde etappe en ligt de finish in Nancy. Verwacht wordt dat de 213,5 kilometer lange etappe eindigt in een massasprint.